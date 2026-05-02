“A Sua Immagine” oggi su Rai 1 ospita Samuele Galimberti

Oggi pomeriggio su Rai 1 “A Sua Immagine” ospita Samuele Galimberti. Un giovane simbolo di simbolo di forza e seconda possibilità

Una storia di coraggio, rinascita e speranza. È quella di Samuele Galimberti, 18 anni, studente del quinto anno del Liceo Scientifico Scienze Applicate di Genzano, che dopo una grave malattia renale affrontata fin dall’infanzia, anni di dialisi e un trapianto di rene, oggi è diventato simbolo di forza e seconda possibilità. La racconta il protagonista a Lorena Bianchetti nel nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 2 maggio alle 16.00 su Rai 1.

Dopo il trapianto, avvenuto nel maggio 2022, e due successivi rigetti, Samuele ha ritrovato nello sport la sua rinascita, fino a conquistare la medaglia d’oro nei 5 km ai Giochi Mondiali per trapiantati di Dresda, nell’agosto 2025. La sua testimonianza va oltre il risultato sportivo: è un messaggio potente sull’importanza della donazione degli organi, del sostegno della famiglia e della capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà. Oggi Samuele racconta la sua esperienza ai più giovani, incoraggiando i ragazzi che vivono il difficile percorso della malattia e promuovendo una cultura della solidarietà e della vita.

Nella terza puntata di “Le Ragioni della Speranza”, monsignor Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Social, è in luogo dove cielo e mare si incontrano e la fede si fa storia: il Santuario della Madonna di Tindari, in Sicilia. Arroccato su un promontorio che domina il Tirreno e le isole Eolie, Tindari custodisce una devozione antichissima, legata alla misteriosa statua della Madonna nera. Attraverso il racconto di don Alberto Iraci, vicerettore del Santuario, e il contributo dello storico dell’arte Tommaso Strinati, la puntata ripercorre le origini del culto, la leggenda della spiaggia di Marinello e il profondo significato teologico e artistico della statua lignea raffigurante Maria. La visita si estende al Santuario Nuovo, concepito come una vera catechesi mariana, e al Santuario Antico, testimone di secoli di fede, fino allo spettacolare Parco archeologico di Tindari, dove le rovine della città greco-romana raccontano la continuità tra cultura classica e cristianesimo.

“A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.