A “Buongiorno Benessere” su Rai 1 tra i temi la dieta, le aritmie cardiache e la chirurgia d’urgenza

I principi e i benefici della dieta volumetrica è uno dei temi della nuova puntata di “Buongiorno Benessere” condotto da Vira Carbone, in onda sabato 2 maggio, ore 10.30 su Rai 1. Ospite: il dott. Tommaso Pellegrino, dirigente di Chirurgia Generale e Oncologia presso il Policlinico Federico II di Napoli. Quindi, il dott. Carlo Gargiulo, medico di base, fornirà poi consigli pratici su come affrontare il caldo in arrivo, mentre il Prof. Antonio Rebuzzi, cardiologo dell’Università Cattolica di Roma, approfondirà il tema delle aritmie cardiache, spiegando sintomi, diagnosi e possibili trattamenti. A seguire, il Prof. Gaetano Paludetti, già Presidente della Società Italiana di Otorinolaringoiatria, parlerà delle infezioni del tratto orofaringeo.

Nello spazio dedicato al “Primo Soccorso”, il dott. Giulio Ricciuto, Presidente SIMEU Lazio, illustrerà le principali manovre di primo soccorso negli incidenti domestici, fornendo indicazioni fondamentali per intervenire tempestivamente. Il Prof. Pier Alberto Testoni, gastroenterologo dell’Università Vita-Salute di Milano, si concentrerà invece sul tema dei batteri nello stomaco, con particolare riferimento all’Helicobacter pylori, chiarendo modalità di diagnosi e cura. La puntata proseguirà con il Prof. Pierluigi Marini, Direttore della UOC di Chirurgia Generale d’Urgenza dell’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma, che illustrerà le caratteristiche e l’importanza della chirurgia d’urgenza. Spazio poi all’ortopedia con il dott. Augusto Palermo, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Protesica Anca e Ginocchio presso l’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, che parlerà di protesi d’anca.

Infine, il benessere psicologico sarà al centro dell’intervento della dott.ssa Simona Abate, Dirigente Psicologo presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma, che analizzerà il tema degli sbalzi d’umore, offrendo strumenti utili per riconoscerli e gestirli.