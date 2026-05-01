Oroscopo di oggi, venerdì 1 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 1 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Nonostante il giorno di festa pensiamo al lavoro. Un carico di faccende arretrate da sbrigare e un’agenda fitta di impegni lasciano poco spazio per il resto. Prendiamoci la responsabilità di agire, senza però la pretesa di ottenere subito tutto ciò che vogliamo.
Toro
Con il favore della Luna in Vergine, sbrighiamo le incombenze in un lampo. Concreti e organizzati, riusciamo a dirigere le attività senza prevaricare. Una serata improvvisata è un successo. Chiacchiere distensive con persone simpatiche che ci stimolano.
Gemelli
Sotto il tiro della Luna in quadrato, troviamo difficoltà a trovare la quadra. Per fortuna qualcuno ci dà generosamente una mano, togliendoci dallo stallo. A dispetto delle nostre fosche previsioni, di fronte a un problema troviamo dagli altri appoggi e comprensione.
Cancro
Meglio di così non potrebbe andare, con la Luna in Vergine che appiana gentilmente i contrasti e ci offre un punto di vista differente, più obiettivo. Una relazione può nascere e farsi fin da subito coinvolgente. Serenità anche per le coppie un po’ ossidate.
Leone
La Luna odierna ci dà degli spunti per riflettere su quanto in passato abbiamo regalato senza tenere niente per noi: non è egoismo, è sopravvivenza. Alcuni malesseri sono per lo più di carattere psicosomatico, cominciamo a prendercene cura con un approccio diverso.
Vergine
La Luna congiunta ci induce a costruire barricate in difesa delle nostre posizioni. Occorre invece una maggiore apertura verso il mondo e verso il prossimo. Venere in Gemelli suggerisce un atteggiamento più conciliante. La disponibilità rafforza e non indebolisce.
Bilancia
Se lo stato d’animo è fluttuante, allontaniamo la tentazione di attribuire agli altri la responsabilità di ciò che non va. Andiamoci piano, è rischioso. Risentiamo del clima ballerino all’interno del rapporto? Magari è la quotidianità che genera insofferenza.
Scorpione
Luna in Vergine e Giove in Cancro: la configurazione ideale per guadagnarci la gratitudine della persona amata: solleviamola da qualche incombenza. Momento importante per chi è solo. Un incontro mette in luce il potenziale di sensualità che possiamo offrire.
Sagittario
Dobbiamo fronteggiare qualche imprevisto o adattarci a nuove esigenze pratiche? Questo sarà uno sprone per essere flessibili e creativi. Prepariamoci a fare scelte accorte, a valutare le possibilità di successo di un investimento economico.
Capricorno
Con il favore della Luna, risolviamo molti problemi. Complice un ambiente disponibile, portare a termine gli impegni non è un’utopia, è una realtà. In arrivo un invito o una proposta capace di riconciliarci con il mondo, con gli altri, compagno incluso.
Acquario
C’è una matassa da sbrogliare, più che altro con noi stessi? Una voce interiore ci guida. Non è facile cambiare le cose, ma provare si può. Un’annosa questione può essere affrontata e risolta. Buona possibilità di piccole entrate non preventivate.
Pesci
Impossibile non arrenderci dolcemente a Cupido, quando tutto congiura per farci perdere la testa. L’esperienza del passato diventa una risorsa. Il morale è alto e leggero. Cerchiamo di essere spontanei e di non far sì che il dubbio freni gli slanci.