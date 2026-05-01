Leonardo De Andreis di Soltero con 148 Booking

Leonardo De Andreis è il volto della nuova generazione pop italiana. Classe 2000, romano di nascita, ha saputo trasformare una sfida personale, in un manifesto di forza indomita

Leonardo De Andreis è il volto della nuova generazione pop italiana. Classe 2000, romano di nascita, ha saputo trasformare una sfida personale, in un manifesto di forza indomita. Già podio a Sanremo Young (Rai 1) nel 2018, la sua vera esplosione arriva all’inizio del 2026: il singolo “Soltero” diventa un fenomeno culturale da oltre 40 milioni di stream, scalando le classifiche e dominando i trend social. Con un mix unico di sonorità radiofoniche e autenticità, Leonardo non è solo un cantante, ma un simbolo di resilienza capace di connettersi in modo diretto e profondo con il suo pubblico.