Il film “Someone like you – L’eco del cuore” stasera su Rai 1: la trama

Stasera in prima serata su Rai 1 “Someone like you – L’eco del cuore”, il film tratto dal bestseller di Karen Kingsbury: la trama

L’architetto Dawson è devastato dalla perdita improvvisa di London, la sua migliore amica. Quando scopre che la donna aveva una sorella gemella segreta, separata alla nascita, decide di mettersi sulle sue tracce. Un viaggio per lenire il proprio dolore e cercare risposte nel volto di una sconosciuta.

E’ la trama del film “Someone like you – L’eco del cuore” in onda venerdì 1 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 1.