Eudaimonia, il debutto di Picciony tra nostalgia dei ’90 e cantautorato 3.0

Eudaimonia è il titolo del primo album di Picciony, in uscita venerdì 24 aprile su tutte le piattaforme digitali per Redgoldgreen Label

Eudaimonia è il titolo del primo album di Picciony, in uscita venerdì 24 aprile su tutte le piattaforme digitali per Redgoldgreen Label.

Dopo il singolo apripista “Il Matto”, il musicista e autore Marco Piccioni, e concluse le esperienze nelle band Talco e Maleducazione Alcolica, debutta con un progetto eccentrico e audace. Con un titolo preso in prestito da un concetto cardine della filosofia greca, Eudaimonia condensa e rielabora anni trascorsi sui palchi di mezza Europa, insieme al suo background artistico, culturale e generazionale.

Dalle cassette ai CD fino a Spotify, da MySpace e MSN a Instagram e TikTok, Picciony racconta come la musica abbia trasformato linguaggi, rituali e significati. Il disco si configura così come un ponte tra ciò che è stato e ciò che sta diventando, un’idea che si riflette nell’estetica, nel sound, nella scrittura, nella dimensione live e nei mezzi utilizzati.

Un linguaggio ricco, quasi kitsch, diventa il mantello colorato che avvolge un disincanto profondo e pericoloso, quello con cui stiamo vivendo un’epoca segnata da una sorprendente rivoluzione tecnologica. La critica sociale è inevitabile, ma qui si spinge oltre la superficie, indagando gli effetti che questo sistema produce sull’individuo.

L’obiettivo del progetto è creare un linguaggio sonoro e visivo che riconosca l’eredità del cantautorato e del rock Anni ’90, trasformandola in chiave elettronica e postmoderna, mantenendo un tono diretto, provocatorio e profondamente umano. Su queste basi prende forma il primo lavoro di Picciony.

Nelle sette tracce che compongono Eudaimonia emergono contaminazioni e contrasti: la dubstep flirta con rock ed electro in “Il Matto”; “Non me ne frega un beep” mescola pop leggero con elementi rock ed elettronici; la malinconica “30 anni” si presenta come un esempio di cantautorato 3.0. In “Allez Chèrie” la cassa dritta di matrice dance e funk conduce l’ascoltatore in una dimensione elettronica sospesa fuori dal tempo. La ballad pop “Vedrai” alterna momenti intimi ad aperture più antemiche, mentre “Sono nel prime” si sviluppa come un evocativo salmo recitato che sfocia in un ritornello rock. Chiude la title track, che intreccia pop ed elementi rock per evolvere in un refrain quasi EDM.

Con il supporto dei musicisti Emidio Mazzilli (basso), Gabriele Biagi (chitarra), Gaia Ruffini (voce), Riccardo Schiavoni (cori e piano) e Alberto Monsignori (batteria), Picciony affida alla musica il proprio messaggio: la ricerca di un equilibrio che impedisca all’emotività di essere relegata in una galleria sul telefono. Il rischio, altrimenti, è la definitiva morte della creatività, già oggi affaticata in un mondo invaso da prodotti impeccabili ma artificiali.

La scrittura, spietatamente ironica e personale, a tratti esistenziale ma sempre inquieta e vitale, si inserisce nella tradizione italiana capace di essere profondamente intensa e, allo stesso tempo, leggera e disincantata.

La pubblicazione è accompagnata dall’omonimo videoclip realizzato dall’artista visiva mixed media Asia Lupo, vero e proprio manifesto del progetto. Elementi artigianali — maschere in cartapesta, sculture, illustrazioni pittoriche — vengono digitalizzati, manipolati e reimmessi nello spazio virtuale. La materia si trasforma, mentre il digitale assume caratteristiche organiche, instabili e imperfette.

L’“errore” diventa così elemento estetico centrale, attraverso un immaginario analog horror fatto di distorsioni VHS, texture sporche, glitch e atmosfere perturbanti. Proprio il valore dell’errore, nella sua dimensione più umana, rappresenta uno dei nuclei concettuali dell’album, rintracciabile anche in un sottotesto legato ai tarocchi e all’immaginario alchemico tradizionale.

https://open.spotify.com/intl-it/album/2Ajqeq5lDzRWSQcMwS9JGp

https://youtu.be/v7wstt6vBeUv