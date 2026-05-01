La cantautrice e produttrice siciliana Cassandra Raffaele torna con un nuovo, magnetico, capitolo discografico: “Welcome to Sicily”

La cantautrice e produttrice siciliana Cassandra Raffaele torna con un nuovo, magnetico, capitolo discografico: “Welcome to Sicily” (Etichetta 261 Records/ distro The Groove Merchants – MGM) disponibile in radio e digitale a partire da venerdì 8 maggio. “La Sicilia? È una donna DJ vestita Dolce & Gabbana che suona dischi alla processione del Santo Patrono”. Così Cassandra ha annunciato il suo singolo e la sua evoluzione artistica dopo aver consolidato la sua fama nel cantautorato d’eccellenza (vincitrice per due volte di Musicultura, l’ultima nel 2022) anche con prestigiosi featuring con Brunori Sas e Elio e Le Storie Tese.

Un’allucinazione sonora – spiega Cassandra – che ha dato il via alla composizione simultanea di testo, musica e produzione. E in questo paesaggio emotivo affiora vivido, il ricordo di mio padre”. Questo sentimento si intreccia indissolubilmente al beat, rendendo il brano un viaggio profondo, radicato nella terra ma proiettato verso una dimensione trascendentale.

Le Sonorità: l’incontro tra Club e Cantautorato

Musicalmente, il brano è un audace esperimento di contaminazione e segna un ritorno consapevole a quel mondo club che l’aveva vista esordire ragazzina come vocalist di spicco per importanti progetti internazionali. (Move on – Cristian Marchi / Ministry of Sound).

Oggi, proprio in questa veste di producer, Cassandra Raffaele incanala le vibrazioni leggendarie di Plastic Dreams di Jaydee, fondendo una nostalgia ancestrale con un loop moderno e magnetico. Il battito del cuore (“heartbeat”) incontra l’eleganza e l’atmosfera della deep house, dando vita a un flusso ipnotico e incalzante che ridefinisce i confini del pop elettronico. È il cerchio che si chiude: dalla voce prestata ai beat altrui alla creazione di un proprio, autentico paesaggio sonoro.

Produzione e Collaborazioni

Il brano è prodotto, scritto, arrangiato e interpretato da Cassandra Raffaele, che ne cura ogni sfumatura emotiva e tecnica. Il mixaggio è curato da Riccardo Piparo che apporta alla traccia anche il suo tocco raffinato di producer, rifinendo quel suono “magnetic loop” che caratterizza l’intera produzione.

Con “Welcome to Sicily”, Cassandra Raffaele ci invita a chiudere gli occhi e a lasciarci trasportare in un luogo dove il dolore si trasforma in danza e il ricordo diventa ritmo.

RELEASE PARTY 02.05.2026 KALDO Molo di Levante- Scoglitti – Special Guest Vincenzo Callea e Riccardo Piparo from Ti.pi.Cal.