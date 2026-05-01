Arrivano i campi estivi in natura all’Oasi Lipu Massaciuccoli

I campi estivi in natura per bambini, adolescenti e adulti che l’Oasi Lipu Massaciuccoli organizza per l’estate 2026, oramai da 30 anni

In un’epoca in cui il contatto diretto con gli ambienti naturali è sempre più raro, i campi proposti dall’Oasi Lipu Massaciuccoli rappresentano un’opportunità preziosa per riscoprire il valore dell’esperienza diretta. Vivere la natura, osservarla, ascoltarla e prendersene cura permette di costruire un legame profondo e duraturo con essa, ponendo le basi per un futuro più consapevole e responsabile.

Per bambini (6-13 anni) – Avventure nel Parco

Il programma “Avventure nel Parco” si svolge tra il Lago di Massaciuccoli e la Tenuta di San Rossore, offrendo un’immersione completa in alcune delle più belle Riserve naturali del Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli. Le attività prevedono escursioni in canoa e in barchino sul lago, esplorazioni del bosco e scoperta di spiagge e fiumi, attraverso un approccio educativo esperienziale per stimolare nei bambini curiosità, rispetto e meraviglia.

I campi si svolgeranno da metà giugno a fine luglio, con possibilità di partecipazione in modalità giornaliera o residenziale.

Per adolescenti (14-17 anni) – L’avventura continua

Per i ragazzi più grandi, “L’avventura continua” con la proposta di due programmi, uno in campeggio a Torre del Lago in Toscana, con escursioni di uno o più giorni che prevedono il pernottamento all’aperto, e uno in Sardegna, presso l’Oasi Lipu Carloforte, dove i partecipanti esploreranno l’isola di San Pietro, contribuendo anche ad attività di monitoraggio naturalistico, come il censimento dei Falchi della regina.

Periodi: 4-11 Luglio, 11–18 luglio (Torre del Lago) 18- 29 Luglio (Sardegna)

Per adulti (18-99 anni) – Volontari per la natura!

Ad agosto tornano i campi di volontariato ambientale, pensati per chi desidera unire vacanza e impegno concreto. I partecipanti saranno coinvolti in attività di gestione e conservazione della Riserva al mattino, mentre nel pomeriggio e nei fine settimana si svolgeranno escursioni nei più suggestivi ambienti naturali della Toscana.

I campi sono organizzati in turni settimanali, per un massimo di 13 persone a settimana, e prevedono l’alloggio presso il casale dell’Oasi.

Maggiori informazioni:https://www.oasilipumassaciuccoli.org, sezione Vacanze

Oasi Lipu Massaciuccoli 0584 975567 – oasi.massaciuccoli@lipu.it