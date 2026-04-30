Trump: “La tempesta sta arrivando, nessuno può fermarla”. Poi minaccia la Germania

Presidente Usa: “Stiamo valutando la riduzione delle truppe in Germania, e una decisione in merito verrà presa a breve”

“La tempesta sta arrivando Niente può fermare ciò che sta arrivando”. È la frase che compare sulla foto postata dal presidente Usa Donald Trump che, mentre attende la proposta di pace rivista dell’Iran, riceverà oggi un briefing dai vertici militari americani sulle possibili opzioni operative, segnale che Washington starebbe valutando seriamente un’escalation per sbloccare lo stallo nei negoziati.

Trump attacca Merz

Nelle scorse ore il presidente Usa aveva alzato i toni con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, annunciando: “Stiamo valutando la riduzione delle truppe in Germania, e una decisione in merito verrà presa a breve”. Una risposta alle critiche del cancelliere, che aveva descritto un’Europa “in sofferenza” per il blocco dello stretto di Hormuz e accusato gli Stati Uniti di farsi umiliare dall’Iran nei negoziati.

La prima punzecchiata era arrivata con un post di Trump: “Merz pensa che sia giusto che l’Iran abbia un’arma nucleare. Non sa di cosa parla! Se l’Iran avesse un’arma nucleare, il mondo intero sarebbe in ostaggio. Sto facendo qualcosa con l’Iran, proprio ora, che altre nazioni, o presidenti, avrebbero dovuto fare molto tempo fa. Non c’è da stupirsi che la Germania stia andando così male, sia economicamente che in altri ambiti”