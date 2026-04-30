Su Rai Storia “Nel nome di Atene – Vincere a Maratona”

Stasera su Rai Storia il documentario “Nel nome di Atene – Vincere a Maratona”, una delle puntate di spicco del programma “a.C.d.C.” condotto dal professor Alessandro Barbero

Nel V secolo a.C., durante le guerre greco-persiane, l’impero persiano vuole soggiogare le città-stato greche. La supremazia delle forze persiane si scontra con la tenacia e il coraggio della piccola Atene. Una pagina riletta dal professor Alessandro Barbero in “a.C.d.C.”, in onda giovedì 30 aprile 2026 alle 21.10 su Rai Storia. Attraverso ricostruzioni grafiche e l’uso del greco antico nei dialoghi dei protagonisti, il documentario, racconta il primo dei due scontri principali tra i due eserciti: la battaglia di Maratona.

A seguire, “La regina Eleonora d’Aquitania”. Quando il duca d’Aquitania morì, lasciò alla figlia Eleonora il titolo e un’enorme ricchezza. Lei sposò Luigi, figlio del re francese e divenne regina di Francia, quando era ancora adolescente. Eleonora era nota per la sua tenacia e influenzò fortemente il processo decisionale di Luigi. Lo accompagnò anche nella sua seconda crociata in Terra Santa nel 1147. Dopo l’annullamento del loro matrimonio sposò Enrico Plantageneto, erede al trono inglese. Un tempo regina d’Inghilterra, si prese cura degli interessi di Enrico mentre era via. Tuttavia, dopo un’altra scissione finì prigioniera del re per 10 anni fino alla sua morte quando divenne re suo figlio Riccardo Cuor di Leone.