Stasera su Rai 4 la quinta stagione di SWAT con gli episodi 19, 20 e 21: la trama

Giovedì 30 aprile in prima serata, torna con 3 episodi su Rai 4 la quinta stagione l’amatissima serie d’azione poliziesca SWAT

Giovedì 30 aprile 2026, in prima serata, torna su Rai 4 la quinta stagione dell’amatissima serie d’azione poliziesca “S.W.A.T.”, che segue le missioni ad alto rischio dell’unità speciale della polizia di Los Angeles guidata dal sergente Daniel “Hondo” Harrelson. Dopo gli eventi turbolenti della stagione precedente, il team si trova ad affrontare nuove minacce e casi sempre più complessi.

Nell’episodio 19 “In arrivo”, Street è a Miami per prendere un detenuto, Peter Galloway e riportarlo a Los Angeles, ma l’aereo viene sequestrato dallo stesso Galloway grazie all’aiuto di due complici.

Nell’episodio 20 “Dubbi”, due ragazzini, introducendosi clandestinamente in una casa, permettono alla S.W.A.T. di scoprire che il proprietario, Sergio Molina, è un trafficante d’armi e che ha appena concluso un affare.

Nell’episodio 21 “Lo Zodiaco”, oligarchi cinesi cercano di riportare in patria opere d’arte perdute assoldando degli spietati killer. Di una famiglia resta viva solo la figlia piccola, salvata da Hondo e Tan.