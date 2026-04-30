Stasera su Rai 1 il finale di “Uno sbirro in Appennino”

In prima serata su Rai 1 torna la fiction “Uno sbirro in Appennino” con Claudio Bisio: la trama degli episodi “Lo scheletro in cravatta” e “I morti antichi”

Giovedì 30 aprile 2026 alle 21:30 su Rai 1 torna la nuova fiction “Uno sbirro in Appennino” con protagonista il commissario interpretato da Claudio Bisio.

Nell’episodio 7 “Lo scheletro in cravatta”, Ester, un’anziana signora affetta da demenza senile, ricorda un omicidio a cui ha assistito da bambina e rivela la presenza di un cadavere sepolto dietro la statua della “Madonnina cieca”. Benassi, in cerca di un caso importante che possa trattenere Amaranta, avvia immediatamente le indagini.

Nell’episodio 8 “I morti antichi”, ricoverato dopo l’incidente, il commissario Benassi si riprende mentre la sua squadra indaga sulla serie di omicidi del passato legati a una famiglia locale, i Fabbro, e a un’eredità contesa. Il caso svela un intreccio di segreti e crimini risalenti a decenni prima, tra cui la scomparsa di Dora Biagi e l’omicidio del pugile Achille Bussolotti.