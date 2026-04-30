Rai invia un richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio rilasciate a Cartabianca

L’azienda contesta al conduttore di Report di aver diffuso una notizia non verificata
La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci per le dichiarazioni rilasciate a È sempre Cartabianca, su Rete 4, sul ministro Carlo Nordio in relazione al caso della grazia a Nicole Minetti.
L’azienda contesta al conduttore di Report di aver diffuso una notizia non verificata, riferendo di una testimonianza secondo cui il Guardasigilli sarebbe stato ospite del ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Minetti, in Uruguay.
Inoltre, la Rai afferma che Ranucci era autorizzato solo a presentare il suo libro e non a partecipare a discussioni di attualità in una trasmissione concorrente.