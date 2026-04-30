Oroscopo di oggi, giovedì 30 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 30 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Acqua e Terra, gli elementi che oggi si contendono il cielo, spegnendo un po’ il nostro Fuoco. In sintesi l’azione è centripeta, rivolta all’interno. Possibile qualche mugugno in famiglia. È un momento da vivere così come viene, malumore incluso.
Toro
Con la Luna e Giove in Cancro, tutto scorre serenamente. Portiamo a conclusione molte incombenze e incanaliamo le emozioni verso scopi creativi. Se qualche ingranaggio in famiglia si è inceppato, troviamo il modo e le parole per una riconciliazione.
Gemelli
A parte qualche lieve flessione, l’onda dell’emotività scorre regolare. Siamo in buon accordo con l’ambiente, comunicativi e accoglienti. I problemi legati alla casa sono da risolvere? Oggi alcune questioni potrebbero prendere la piega giusta.
Cancro
Che melodia sprigiona oggi la Luna nel segno. Risuonando in perfetta armonia con Giove, guadagniamo in sensibilità e comunicativa. Efficientissimi in casa, cene e riunioni con parenti e colleghi riescono a riscuotere un successo clamoroso.
Leone
Qualche buona occasione per rimuovere intralci in ambito finanziario o legale. Piccole, concrete soddisfazioni per l’andamento di una causa in corso. Tono fisico non eccelso, ma con qualche accorgimento, possiamo attraversare in buona forma la primavera.
Vergine
A oliarci le ruote e a mantenerci in carreggiata, oggi interviene la Luna in Cancro che ci aiuta ad affrontare costruttivamente i problemi. In vista di un progetto di ristrutturazione, facciamo i conti: l’onere è gravoso, ma le prospettive sono rassicuranti.
Bilancia
Luna in Cancro contraria, ma ininfluente. Gestiamo le relazioni sociali con intelligente strategia e rispondiamo con fermezza alle richieste altrui. Favoriamo la promozione della nostra attività con offerte speciali, per attirare clienti e acquisire visibilità.
Scorpione
Oggi sì che siamo in forma, grazie al benefico aspetto Luna-Giove. In fatto di comprensione, la famiglia ci dà moltissimo e noi ricambiamo. Se da un po’ pensiamo di adottare un amico a quattrozampe, facciamolo ora: troviamo l’animaletto adatto a noi.
Sagittario
Il lavoro fila liscio come l’olio. Ci facciamo apprezzare per impegno e socievolezza. Conosciamo i segreti di tutti, ma i nostri teniamoli per noi. Giornata insolita. Pochi gli stimoli e carenti gli slanci creativi. Ma per contro maciniamo impegni arretrati.
Capricorno
La coppia Mercurio-Marte garantisce buone risposte alla Luna opposta. Gli amici e il dialogo sono quanto di meglio abbiamo come alleati. Determinazione e flessibilità. Senza rinnegare noi stessi, dirigiamoci verso gli altri incontrandoci a metà strada.
Acquario
Da un incontro di lavoro, prendono avvio nuove opportunità. Ideali per soddisfare la voglia di fare nuove esperienze e movimentare la quotidianità. Un viaggio, un corso di aggiornamento portano aria nuova anche nel rapporto di coppia. Buone le finanze.
Pesci
La Luna, amica di Mercurio e Giove, è promettente dal punto di vista della sensibilità e fautrice di intuizioni prodigiose. Morbidezza e ricettività. Giovedì sereno, messo però al riparo dalla noia da messaggi, sorprese, serenità con la persona amata.