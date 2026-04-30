Le disfunzioni della tiroide a “Elisir” stamani su Rai 3

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 30 aprile alle 10.50 su Rai 3, si occuperà in apertura di disfunzioni della tiroide

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 30 aprile alle 10.50 su Rai 3, si occuperà in apertura di disfunzioni della tiroide: quali sono i sintomi con cui ipotiroidismo e ipertiroidismo si manifestano? Come si interviene quando viene riscontrato un malfunzionamento della tiroide? Ne parlerà in studio la professoressa Mariangela Rondanelli, endocrinologa, ordinario e direttore della Struttura Complessa di Riabilitazione Metabolica presso l’Università degli Studi di Pavia.

Protagonista dello spazio successivo del “Mangiarsano” sarà la carne: il consumo di questo alimento è compatibile con i principi di una dieta salutare? Come bisogna scegliere e preparare la carne che decidiamo di portare in tavola? Risponderà a queste e ad altre domande la professoressa Silvia Migliaccio, ordinario di Scienza dell’Alimentazione alla Sapienza Università di Roma e presidente della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione.

Finale di puntata dedicato alla psicologia con lo spazio “Serena…mente”, che scandaglierà i segreti della felicità: da cosa dipende? E quali sono i percorsi che possono portarci a raggiungerla? Ne parlerà in studio il professor Giampaolo Perna, psichiatra, responsabile del Centro per i Disturbi d’Ansia e Panico dell’Humanitas San Pio X di Milano.