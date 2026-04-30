La mostra veneziana su Etruschi e Veneti a “Geo” oggi su Rai 3

Oggi pomeriggio su Rai 3 la mostra veneziana su Etruschi e Veneti a “Geo”. Al centro del racconto, il ruolo fondamentale svolto dall’acqua

Giovedì 30 aprile alle 16.15 su Rai 3, nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

Dallo scorso 6 marzo e fino al prossimo 29 settembre sarà possibile visitare, nelle stanze del Doge di Palazzo Ducale a Venezia, una grande mostra dal titolo: “Etruschi e Veneti. Acque, Culti e Santuari”. In questa puntata si racconta il percorso espositivo che raccoglie più di settecento reperti, molti dei quali inediti. Per la prima volta, poi, la mostra veneziana pone in dialogo mondi culturali differenti: quello etrusco e quello veneto antico. Al centro del racconto, il ruolo fondamentale svolto dall’acqua nel sacro e nella formazione e sviluppo di queste due civiltà tra le più importanti dell’Italia preromana.

Vero protagonista della mostra è il Santuario di San Casciano dei Bagni per l’esposizione di un nuovo nucleo importantissimo di bronzi, recentemente ritrovato ed esposto a Venezia per la prima volta.

La mostra, curata da Chiara Squarcina e Margherita Tirelli, non si limita al racconto delle due civiltà antiche e riesce ad arrivare al presente attraverso un’installazione-arazzo ideata da Giovanni Bonotto: “We are bodies of water”. Un’installazione che non fa che ribadire e sottolineare come l’acqua rappresenti la sostanza stessa della vita.