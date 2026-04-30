Il Solito Dandy torna con il nuovo singolo “Gli psicologi, i film, l’amore”

Il Solito Dandy pubblica su tutte le piattaforme digitali “Gli psicologi, i film, l’amore”, il nuovo singolo prodotto da Andrea Piraz

Il Solito Dandy pubblica su tutte le piattaforme digitali “Gli psicologi, i film, l’amore”, il nuovo singolo prodotto da Andrea Piraz che prosegue il percorso artistico iniziato con “Per quando sei triste triste” e il progetto live “Manuale d’istruzioni per quando sei triste triste”, attualmente in tour.

Il brano nasce dall’urgenza di fermarsi. Dalla necessità di staccare dalla frenesia quotidiana, da un mondo che spesso ci sovrasta e da una vita che, pur appartenendoci, a volte ci lascia senza risposte. “Gli psicologi, i film, l’amore” racconta proprio quel momento sospeso in cui si cerca aiuto, un appiglio, una pausa per rimettere ordine nel caos. Come finire nella sala vuota di un cinema e trovarsi attore e spettatore della propria vita.

Costruisce una narrazione intima e cinematografica in cui l’evasione non è fuga, ma uno strumento per rileggere la propria storia. La vita viene osservata come un film: non perfetta, non epica, ma sorprendente nella sua normalità. Tra cadute e risalite, pianti improvvisi e apparizioni inattese, come il mare che compare dal finestrino di un treno, il brano restituisce la bellezza fragile dell’esistenza quotidiana.Il Solito Dandy

“Gli psicologi, i film, l’amore è la più grande dedica d’amore che io abbia mai fatto nella mia vita. Per scriverla si sono incontrati il cantautore, il teorico del cinema e l’essere umano che vivono in me.” – Il Solito Dandy

L’arrangiamento di Andrea Piraz si muove in un territorio alternative pop, con una sensibilità cantautorale internazionale, tra Bruce Springsteen e Bleachers, mentre la scrittura del brano si ispira al cinema d’autore, passando da film come “Her” di Spike Jonze e “The Lobster” di Yorgos Lanthimos.

L’uscita del singolo si inserisce in un momento particolarmente attivo per Il Solito Dandy, attualmente impegnato nel tour “Manuale d’istruzioni per quando sei triste triste”, uno spettacolo che unisce musica, parole e ironia in un viaggio emotivo condiviso con il pubblico. Il tour è in corso e proseguirà con la prossima data già annunciata il 15 maggio a Roma (Wishlist), insieme ad altri appuntamenti in via di definizione.

Con “Gli psicologi, i film, l’amore”, Il Solito Dandy aggiunge un nuovo tassello al suo racconto emotivo: una canzone che invita a fermarsi, guardarsi dentro e scoprire che, anche nella sua imperfezione, la nostra storia è già qualcosa di straordinario.