Il piccolo Mozart in viaggio per l’Europa nel libro “Rücken e ritorno” di Tartagni

La storia del piccolo Mozart in viaggio per l’Europa nel libro “Rücken e ritorno” scritta da Chiara Tartagni, illustrata da Sara Zollo, nella collana I Gusci a cura di Paola Pacetti, con audiolibro

Il piccolo Mozart in viaggio per l’Europa è il protagonista di Rücken e ritorno di Chiara Tartagni, illustrato da Sara Zollo, nuovo volume dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con Edizioni Curci, all’interno della collana I Gusci, a cura di Paola Pacetti.

La storia ripercorre i suoi viaggi nelle corti europee insieme alla sorella Nannerl e al padre Leopold. Fin da bambino, Mozart viene esibito dal padre come un vero e proprio fenomeno: le corti di tutta Europa si contendono le sue performance, affascinate da un talento fuori dal comune: è in grado di suonare il clavicembalo e il violino con una maestria superiore a quella di chiunque altro, oltre a dimostrare precocemente capacità compositive straordinarie.

Il libro racconta con tono narrativo accattivante la storia movimentata di un bambino prodigio che trova nella fantasia un modo per dare senso a ciò che vive: si immagina sovrano di un regno ideale, il regno di Rücken, un luogo dove tutto è armonioso e perfetto. In questo viaggio, insieme reale e immaginario, di città in città e di spartito in spartito, il giovane “re” crea la musica che lo rende molto più grande di qualsiasi titolo nobiliare.

Rücken e ritorno intreccia dunque la dimensione storica dei viaggi europei di Mozart con quella fantastica della sua immaginazione, per far volare con la fantasia i lettori di oggi.

Il volume è arricchito da un audiolibro, letto dall’attore teatrale Sergio Leone, formatosi al Piccolo Teatro di Milano, alla sua prima collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Completa il libro una dettagliata scheda di approfondimento dedicata al clavicembalo e al fortepiano, curata da Paola Pacetti, mentre i brani di Mozart inclusi nel progetto sono eseguiti al pianoforte da Riccardo Natale.

Questa uscita celebra i vent’anni delle collane di narrativa per ragazzi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, insieme a un’altra novità editoriale in coedizione con Edizioni Curci: Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev, un classico senza tempo per piccoli e grandi, nella versione italiana a cura di Paola Pacetti, illustrato da Sasha Bakinovskaja, narrato da Danilo Bertazzi e suonato dai ragazzi della JuniOrchestra Young dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Simone Genuini.

https://www.musicandbooks.edizionicurci.it/prodotto/pierino-e-il-lupo/

I due volumi sono stati presentati alla Bologna Children’s Book Fair 2026, fiera di riferimento della letteratura per l’infanzia, presso lo stand delle Edizioni Curci.

L’accordo di coedizione tra l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, nota come la più antica e prestigiosa istituzione musicale al mondo, ed Edizioni Curci, storica casa editrice musicale italiana fondata nel 1860 e punto di riferimento per generazioni di musicisti, studenti e docenti, è stato avviato nel 2017. La collaborazione nasce con l’obiettivo di valorizzare un materiale editoriale già ricco e pregiato, sviluppato dall’Accademia sia in ambito musicologico sia nella divulgazione per bambini e ragazzi, ampliandolo ulteriormente attraverso la pubblicazione di nuovi volumi. https://www.musicandbooks.edizionicurci.it/ec_marchio/accademia-nazionale-santa-cecilia/