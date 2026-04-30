Il film “Il potere dei soldi” stasera su Rai Movie: la trama

Il film “Il potere dei soldi”, diretto da Robert Luketic in onda giovedì 30 aprile 2026 alle 21.10 su Rai Movie. Nel cast Harrison Ford: la trama

Giovedì 30 aprile 2026 alle 21:20 su Rai Movie “Il potere dei soldi”. Il giovane inventore Adam viene licenziato dall’impresa per cui lavora: per vendicarsi organizza una grande festa pagata con la carta di credito aziendale. Il suo ex capo, anziché denunciarlo, lo convincerà a infiltrarsi in una società concorrente per impossessarsi dei progetti futuri.

Ben presto Adam si ritroverà da solo contro tutti e dovrà ricorrere alle sue invenzioni per salvarsi. Cast eccellente per un film moderno e ad alta tensione: Liam Hemsworth è circondato di star, con Harrison Ford e Gary Oldman tutt’e due nei panni dei cattivi e una bella parte per Richard Dreyfuss.

“Il potere dei soldi” (Paranoia, Usa 2013) di Robert Luketic, con Harrison Ford, Liam Hemsworth, Gary Oldman, Amber Heard, Richard Dreyfuss