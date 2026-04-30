70 studenti coinvolti nel progetto “La scuola che vorrei” promosso da Unicef e Vigili del fuoco

A Roma l’evento conclusivo del progetto con la presentazione degli elaborati artistici e l’assegnazione dello speciale “Diploma di Giovane Pompiere”

A Roma, si è tenuto l’evento conclusivo del progetto “La scuola che vorrei: inclusiva, sicura e rispettosa dei diritti”, promosso dall’UNICEF Italia, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ambasciatori UNICEF, e dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV: circa 70 studenti e studentesse hanno presentato gli elaborati artistici realizzati sul tema della scuola come spazio inclusivo, sicuro e rispettoso dei diritti.

“L’incontro di rappresenta un momento di concreta attuazione del Diritto all’Ascolto e alla Partecipazione che come UNICEF da sempre promuoviamo. Ascoltare i più giovani significa assumerci la responsabilità delle loro richieste e trovare modi e opportunità per rispondere alle loro domande” – ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. “Ringrazio il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV per essere stati al nostro fianco in questo percorso.”

“La diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione, attraverso il coinvolgimento attivo di studenti e studentesse in percorsi creativi, rappresenta da sempre una priorità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In questo contesto si inserisce pienamente il progetto “La Scuola che Vorrei: Inclusiva, Sicura e Rispettosa dei Diritti”, promosso da UNICEF Italia e dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, di cui oggi vengono presentati i risultati”, ha dichiarato Eros Mannino, Capo del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco.

“L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco è da sempre impegnata nella diffusione della cultura della sicurezza, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Per i giovani, la sicurezza si fonda innanzitutto sulla consapevolezza: sviluppare fin dall’età scolastica una sensibilità al rischio permette di riconoscere le situazioni critiche e di affrontarle con lucidità e responsabilità. Condividere con il Corpo Nazionale e l’UNICEF il progetto “La scuola che vorrei: inclusiva, sicura e rispettosa dei diritti” rappresenta per noi un grande onore e motivo di profonda soddisfazione” ha dichiarato Enrico Marchionne, Presidente Nazionale dell’ANVVF-CN.

Gli studenti e le studentesse hanno presentato diversi elaborati artistici fra cui: un diorama con materiali di riciclo che racconta la necessità di un soccorso educativo tempestivo contro ogni forma di discriminazione; la “Scala dell’ascolto” che riprende la simbologia dei Vigili del Fuoco sull’importanza del sentirsi ascoltati; un innovativo “Manuale di Pronto Soccorso dei Diritti scritto dai ragazzi per i ragazzi; 16 alberi artistici che simboleggiano l’individualità di ogni componente che viene accolta nella “foresta” di tutta la classe; filastrocche originali e cartelloni sull’importanza di diversi diritti. Al termine della mattinata è stato consegnato ad ogni studente il Diploma di Giovane Pompiere offerto dall’ Associazione dei Vigili del fuoco.

Alla cerimonia, che si è tenuta, dalle 09 alle 12.00, presso la Direzione Centrale per la Formazione – Scuole Centrali Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, hanno partecipato: Eros Mannino – Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Nicola Graziano – Presidente del Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione ETS, Francesco Notaro – Direttore della Direzione Centrale per la Formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Gioacchino Giomi – Presidente Onorario Nazionale dell’A.N.VV.F. Enrico Marchionne – Presidente Nazionale dell’A.N.VV.F., Chiara Simoncini – Dirigente Scolastico per l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio

Il progetto “La scuola che vorrei: inclusiva, sicura e rispettosa dei diritti” è stato realizzato nell’ambito del Programma dell’UNICEF Italia Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con l’obiettivo di suscitare nei più giovani una riflessione sul tema della scuola come una vera “casa di tutte e tutti”, solida e al sicuro da ogni pericolo. Le scuole coinvolte sono state: l’Istituto Comprensivo 1 di Frosinone, l’Istituto Comprensivo M.T. Cicerone di Arpino (FR) e l’Istituto Comprensivo “Città dei Bambini” di Mentana (RM).