Stasera su Rai Storia “RAInchieste” con Odeon, Galleria, Tam Tam, il racconto breve del Tg1-Tg2

Stasera su Rai Storia torna “RAInchieste” con Giorgio Zanchini. A seguire “ Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre”

Mercoledì 29 aprile 2026 alle 21:20 su Rai Storia torna “RAInchieste” con Giorgio Zanchini. Nella puntata di oggi con le nuove testate del Tg1 e del Tg2 si moltiplicano le rubriche d’inchiesta: racconti filmati presi dalle realtà italiane e internazionali, dal tutto quanto fa spettacolo di Tg2 Odeon ai ritratti d’autore di Tg2 Galleria e Tg1 Tam Tam.

A seguire “Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre”. Il 30 aprile 1982 il segretario regionale del PCI Pio La Torre perse la vita insieme al suo autista e amico Rosario Di Salvo per mano di un commando mafioso. Una storia raccontata in questo speciale in onda su Rai Storia.