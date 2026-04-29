Stasera su Rai 2 la sesta stagione di Mare Fuori: la trama dei primi due episodi

Stasera su Rai 2 “Mare Fuori 6”: storie interrotte tra errori e riscatto. La trama degli episodi 1 e 2 intitolati “La legge del più forte” e “Una colpa da espiare”

Mercoledì 29 aprile 2026 arriva su Rai 2 la sesta stagione di Mare Fuori. Al centro delle vicende dell’IPM di Napoli c’è ancora Rosa Ricci, l’ultima e invidiatissima erede del boss don Salvatore, che navigherà tra complessi conflitti familiari e la ricerca di un domani fatto di redenzione. L’arrivo tra le detenute di tre sorelle assetate di potere alimenterà vicende segnate dal crimine e dalla possibilità di un riscatto dagli errori. Parallelamente, altri ragazzi affronteranno le conseguenze delle proprie azioni, mentre gli adulti, fuori e dentro il carcere, saranno messi di fronte alle loro responsabilità.

Nell’episodio 1 “La legge del più forte”, Simone e Carmela si incontrano in ospedale per avere notizie su Rosa e Tommaso. In IPM tutti si interrogano su chi possa essere stato ad attentare alla vita di Rosa. Simone ha preso in mano le redini del clan di Salvo ma qualcuno non sembra essere d’accordo. Sofia è angosciata per la fuga della figlia. Dobermann vuole riconquistare Sonia.

Nell’episodio 2 “Una colpa da espiare”, tre sorelle con ambizioni criminali legate a Carmela entrano nell’IPM alterandone gli equilibri. Tommaso e Rosa si confrontano su quanto accaduto e il ragazzo ha un sospetto su chi possa essere il killer. Simone, in tribunale per un’udienza, incontra di nascosto qualcuno di inaspettato. Massimo cerca di convincere Rosa a cambiare vita.