SiVinceTutto Superenalotto mercoledì 29 aprile 2026: numeri e quote


I numeri vincenti dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 29 aprile 2026: anche stasera sfugge la sestina vincente

sivincetutto

Ecco i numeri dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 29 aprile 2026. Stasera i sei numeri vincenti non bastano per realizzare il bis e sbancare il jackpot.

Di seguito ecco i numeri estratti. Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco al seguente link: https://www.sisal.it/sivincetutto.

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 29/4/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

2-23-53-70-75-85

Le quote del concorso di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60€ 0,00
punti 57€ 673,06
punti 484€ 135,27
punti 31.095€ 46,19
punti 26.919€ 10,39