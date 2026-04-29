Oroscopo di oggi, mercoledì 29 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 29 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Un giorno di festa senza punti oscuri, illuminato dalla Luna in Leone che ci conferisce carisma, passione e autorevolezza. Ruolo centrale in società. Ottimo rendimento nella professione, nello studio e nei viaggi. Possiamo prenderci una piccola rivincita.
Toro
Scarso rendimento odierno. Il sabato è fisiologico carburare con maggiore stanchezza e fatica del solito, non facciamone un dramma, riposiamoci. Finanze permettendo, premiamo le attenzioni del nostro amato: organizziamo un viaggio romantico.
Gemelli
La giornata è una promessa mantenuta, sotto l’egida della Luna in sestile. I programmi di lavoro, le amicizie e l’amore procedono spediti. Approfittiamone. Parole incisive a cui fanno seguito azioni efficaci. Sicuri di noi stessi, riusciamo a mediare con diplomazia.
Cancro
Se abbiamo intenzione di fare acquisti, magari per la casa o l’attività, oggi si presenta un’occasione decisamente favorevole per metterci in azione. Possiamo contare su qualche entrata straordinaria di denaro, da investire nei progetti a cui teniamo di più.
Leone
Concludiamo la settimana alla grande, con un viavai di incontri ed esperienze. Bene con gli amici, emozioni esaltanti per il cuore. Fortuna al gioco. Sport e voglia di avventura. Procediamo dritti per la nostra strada, senza curarci del giudizio degli altri.
Vergine
Le nostre imprese sono in una botte di ferro, ma è meglio non abbassare mai la guardia e applicarci con attenzione costante a ogni faccenda. Chiariamo una questione controversa, realizziamo un’idea, operiamo sempre con il naturale buonsenso.
Bilancia
Il transito della Luna in sestile tiene alto l’umore. Vitalità, entusiasmo, comunicativa. Immagine e successi sociali accarezzano l’autostima. Inviti e sorprese allietano il passare delle ore e in serata un’opera teatrale che di questi tempi va per la maggiore.
Scorpione
La Luna in Leone fomenta nervosismo e insofferenza, ma dalle amicizie arrivano segnali di disgelo, opportunità, proposte e interessi consolatori. Non diamo un calcio a un’opportunità concreta, solo per inseguire traguardi effimeri o un sogno nel cassetto.
Sagittario
La giornata è un susseguirsi di piccole e grandi conferme nel lavoro, negli affetti e in società. Incisività, mordente, forza di persuasione. Stiamo godendo di una meritata popolarità. In risalita il fascino. Barbanera consiglia di mantenere la calma.
Capricorno
Desideriamo rompere la monotonia? Le occasioni migliori spettano a chi sa osare. Un’avventura fuori programma regala brividi ed emozioni a iosa. Cambiamenti sostanziali e promozioni sono nell’aria, al momento si tratta soltanto di avere pazienza.
Acquario
Potrebbe andare meglio, ma non va male. La Luna in Leone ci rallenta, ma le prospettive sono rosee. Alle spalle ogni genere di freddezza e rigidità. Il cielo invita a rapporti sociali disinvolti, ma non seguiamo troppi stimoli, potrebbe entrare in gioco la confusione.
Pesci
Valutiamo con attenzione le possibilità che si presentano, ma non temporeggiamo troppo nel rispondere, certi treni passano una volta sola. Se non mescoliamo amore e possesso, in campo sentimentale si annunciano trasformazioni importanti.