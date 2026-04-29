Le mete per il ponte del Primo maggio: sul podio Roma, Firenze e Napoli. Parigi quarta

Un weekend lungo per visitare luoghi vecchi e nuovi: ma quali sono quelli più gettonati quest’anno?

Il Primo Maggio cade di venerdì quest’anno e ciò significa avere la possibilità di approfittare di un piacevole weekend lungo per visitare luoghi vecchi e nuovi: ma quali sono quelli più gettonati quest’anno? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più rilevanti d’Europa, ha realizzato la classifica delle destinazioni più amate dagli italiani per il ponte del primo maggio.

ITALIA BATTE ESTERO

Anche per il primo maggio 2026 si conferma la preferenza degli italiani per le mete nostrane: 25 località italiane contro 5 estere compongono la top 30 delle destinazioni più ambite, con un rapporto ancora più marcato a vantaggio delle località italiane rispetto al 2025, quando erano ben 10 le mete estere nella graduatoria. Roma rimane al primo posto: nella Città eterna il prezzo medio di un alloggio è di 251 euro a notte per persona. Segue Firenze che fa un balzo di 15 posizioni e va al secondo posto (266 euro), mentre restano invariati il terzo e quarto posto, con Napoli (139 euro) che precede Parigi (364 euro).

Perde tre posizioni e scivola al quinto posto Barcellona: per soggiornare nella capitale catalana sono necessari 379 euro a notte in media. Milano, che era assente nella classifica dello scorso anno, probabilmente spinta dalla settimana del design, occupa un ottimo sesto posto (174 euro). Londra recupera due posizioni e si piazza al settimo posto (292 euro), mentre è Palermo (127 euro) a fare il balzo in avanti più grande: sale di 22 posizioni e si posiziona all’ottavo posto.

Altro balzo importante è quello di Assisi (162 euro), che recupera ben 18 posizioni e sale al nono posto, mentre chiude la top 10 Bologna: per soggiornare nel capoluogo emiliano, sono necessari in media 192 euro a notte.

VENETO REGINA DELLE REGIONI, SEGUONO TOSCANA, CAMPANIA E LIGURIA

Il Veneto ha quattro località presenti nella top 30: si tratta di Venezia all’11mo posto, Verona al 13mo posto, Peschiera del Garda al 26mo e Caorle al 29mo. Tre le località in classifica per la Toscana: oltre a Firenze (2a), anche Follonica (25a), e Lucca (28a). Tre le mete anche per la Liguria: Varazze (16a), Genova (17a) e La Spezia (30a), così come la Campania che si vede rappresentata in questa speciale classifica, oltre che da Napoli al terzo posto, anche da Sorrento (19a) e da Santa Maria di Castellabate (27a). Con due località ciascuna troviamo il Lazio, rappresentato da Roma (1a) e Sperlonga (18a); la Sicilia con Palermo (8a) e Catania (15a); l’Emilia-Romagna con Bologna (10a) e Rimini (24a), oltre alla Puglia con Alberobello (20a) e Bari (22a). Le regioni con una sola località in classifica sono l’Umbria con Assisi al nono posto, la Lombardia con Milano sesta, il Piemonte con Torino 12ma e il Friuli-Venezia Giulia con Lignano Sabbiadoro al 21mo posto.

LA SPAGNA DOMINA TRA LE LOCALITÀ OLTRECONFINE

Tra le destinazioni estere presenti nella top 30, spicca la Spagna, con tre località, ossia Barcellona (5a), Valencia (14a) e Madrid (23a), a dimostrazione del fascino costante delle sue città balneari o della capitale con tutta la sua maestosità. Parigi e Londra completano il quintetto delle località estere entrambe in top 10, rispettivamente al quarto e settimo posto.

LE CITTÀ PIÙ COSTOSE? PARIGI E BARCELLONA, SORRENTO LA PIÙ COSTOSA TRA LE ITALIANE Anche quest’anno spiccano alcune mete per i prezzi medi particolarmente elevati. La località più costosa è Barcellona con 379 euro a notte, segue Parigi con 364 euro, davanti a Sorrento con 334: queste tre località sono le uniche a superare la soglia dei 300 euro a notte. Immediatamente dopo ma comunque sopra i 200 euro a notte troviamo Londra con 292 euro, Firenze con 266 euro, Venezia con 262 euro, Roma con 251 euro e infine Madrid con 249 euro.

All’estremo opposto della classifica, tra le località più accessibili troviamo Catania, la più economica in assoluto con i suoi 103 euro a notte, un euro in meno di Lignano Sabbiadoro, cui segue Caorle con 113 euro, Follonica con 118, Santa Maria di Castellabate con 122 euro e Palermo con 127 euro a notte.

Da notare come la convenienza economica non escluda l’attrattiva turistica: molte di queste destinazioni sono infatti tra le preferite dagli italiani, segno che qualità e prezzo possono andare di pari passo.