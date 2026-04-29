La personale di Max Cardelli a Fabbrica Eos Gallery, Milano

La Galleria Fabbrica Eos presenta, dal 6 maggio al 13 giugno 2026, la mostra personale di Max Cardelli dal titolo INNERMOST, a cura di Alberto Mattia Martini

La Galleria Fabbrica Eos presenta, dal 6 maggio al 13 giugno 2026, la mostra personale di Max Cardelli dal titolo INNERMOST, a cura di Alberto Mattia Martini.

Il progetto fotografico inedito, ideato da Max Cardelli nel 2023 e presentato in anteprima a marzo 2026 in occasione di MIA Photo Fair Milano da Fabbrica Eos, viene esposto per la prima volta nella sua interezza in questa mostra personale dedicata dal titolo INNERMOST: un corpus di 18 immagini nate durante un viaggio in nave dell’artista che trasformano l’oblò da semplice filtro a condizione stessa della visione.

Le opere non offrono uno sguardo aperto sull’infinito, ma si confrontano con il limite fisico del vetro. L’orizzonte smette di essere una promessa di fuga per diventare un invito alla riflessione: ogni visione è inevitabilmente situata, filtrata e incompleta. Le opere di INNERMOST spostano l’attenzione dal paesaggio come descrizione alla fotografia come dispositivo mentale e materico.

La tensione tra visione e realtà è enfatizzata da una scelta tecnica di estrema raffinatezza. Le opere sono

stampate al Platino Palladio su carta giapponese Mitsumata 27 g/m², successivamente assemblate con tecnica chine-collé su carta Arches Platine. Il risultato è un’immagine che si percepisce come un “corpo fragile”: una qualità tattile e una profondità tonale che trasformano la fotografia in una presenza fisica e intima.

Cardelli non costruisce l’immagine, la intercetta, inserendosi nel solco della fotografia concettuale contemporanea che mette in discussione la neutralità del mezzo espressivo. In INNERMOST, le superfici, i filtri e le condizioni materiali dello scatto non sono nascosti, ma portati in primo piano come elementi costitutivi dell’opera stessa. Come suggerisce il titolo, INNERMOST non indica un luogo già definito, ma un processo: il tentativo di raggiungere la dimensione più profonda dell’io attraverso il confronto con ciò che appare più distante.

La serie fotografica sarà accompagnata da un libro d’arte in edizione limitata, numerato e firmato dall’artista, realizzato su carta giapponese in formato Leporello.