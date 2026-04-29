La FIFA annuncia nuove regole per i cartellini gialli e rossi

Il Consiglio della Fifa ha confermato la modifica al regolamento

Il Consiglio della FIFA ha confermato una modifica al regolamento della Coppa del Mondo FIFA 2026 in base alla quale i singoli cartellini gialli nella fase finale della competizione saranno azzerati dopo la fase a gironi e poi nuovamente dopo i quarti di finale. Espulso, inoltre, chi si copre la bocca per parlare e chi lascia il campo per protesta.

Il principio è chiaro: evitare che il nuovo formato, più lungo rispetto al passato, aumenti in modo eccessivo il rischio di squalifiche per somma di ammonizioni; si trattaa anche di una scelta strategica che tutela lo show e i top player.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FIFA (@fifa)