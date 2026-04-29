La FIFA annuncia nuove regole per i cartellini gialli e rossi


Il Consiglio della Fifa ha confermato la modifica al regolamento

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Il Consiglio della FIFA ha confermato una modifica al regolamento della Coppa del Mondo FIFA 2026 in base alla quale i singoli cartellini gialli nella fase finale della competizione saranno azzerati dopo la fase a gironi e poi nuovamente dopo i quarti di finale. Espulso, inoltre, chi si copre la bocca per parlare e chi lascia il campo per protesta.

Il principio è chiaro: evitare che il nuovo formato, più lungo rispetto al passato, aumenti in modo eccessivo il rischio di squalifiche per somma di ammonizioni; si trattaa anche di una scelta strategica che tutela lo show e i top player.

 

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agnesepriorelli

Giornalista