Jannik Sinner vince ancora e appoda alla semifinale del Masters di Madrid

Ad attenderlo il vincente della sfida tra il francese Fils e il ceco Lehecka
Jannik Sinner, dopo la vittoria agli ottavi contro Cameron Norrie, si mette alle spalle anche spagnolo Rafael Jodar. L’altoatesino si qualifica per la semifinale del Masters 1000 di Madrid battendo l’avversario in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (0) in un’ora e 56′ di gioco.
Sinner venerdì giocherà per la prima volta la semifinale del Masters 1000 di Madrid: ad attenderlo il vincente della sfida tra il francese Fils e il ceco Lehecka.