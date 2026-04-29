Inglese certificato già alle elementari: il trend che conquista le famiglie italiane

Sempre più famiglie anticipano lo studio certificato dell’inglese già alla scuola primaria. Un cambiamento in linea con il trend europeo

Quando si tratta di certificare le competenze in lingua inglese, gli esami Cambridge rappresentano una tappa fondamentale di valutazione. Oltre a misurare in modo separato le principali abilità (lettura, scrittura, ascolto e produzione orale) e a essere riconosciuti a livello internazionale, le certificazioni conseguite hanno validità permanente, ponendo fin dall’infanzia le basi per vantaggi concreti nel mercato del lavoro. Non a caso, le sessioni d’esame risultano spesso rapidamente esaurite (fonte Cambridge Certificate).

Sebbene la certificazione possa essere conseguita solo presso centri autorizzati, la preparazione può avvenire anche online tramite programmi dedicati.

Per questo Novakid ha lanciato nel marzo 2026 il corso “Cambridge A1 Exam Prep Course” come primo progetto pilota, pensato per supportare i giovani studenti nella preparazione all’esame A1 Movers (YLE Movers), il secondo dei tre test Cambridge English: Young Learners (YLE). Collocato tra i livelli Pre A1 Starters e A2 Flyers, l’esame A1 Movers è generalmente rivolto ai bambini della scuola primaria superiore e certifica una competenza linguistica di base. La certificazione è ampiamente riconosciuta come parametro utile per il percorso scolastico, facilitando l’accesso a programmi di istruzione secondaria bilingue e rappresentando una base per i livelli successivi del sistema Cambridge.

Per conoscere costi e modalità è sufficiente compilare il modulo sul sito di Novakid mentre per conoscere il livello di inglese dello studente è possibile iscriversi a una lezione di prova gratuita sempre sul sito di Novakid.

Certificazioni sempre più precoci, ma senza pressione

Secondo i dati della Commissione Europea, circa 6 studenti su 10 in Europa studiano almeno due lingue straniere, mentre il riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) ha progressivamente uniformato i sistemi di valutazione, rendendo le certificazioni uno strumento sempre più diffuso tra scuole, università e mondo del lavoro (fonte Eurydice 2024). Anche in Italia il fenomeno sta evolvendo rapidamente, con un passaggio progressivo da certificazioni affrontate in età adolescenziale a percorsi avviati già nei primi anni di scuola.

Sempre più famiglie, dunque, scelgono di avviare i figli allo studio certificato dell’inglese già dalla scuola primaria, in linea con un trend europeo che vede le certificazioni linguistiche diventare uno standard nei percorsi educativi.

“L’accesso a un esame importante non dovrebbe essere fonte di stress o esclusione”, spiega Max Azarov, CEO e co-founder di Novakid. “Il nostro obiettivo è lavorare sulla fiducia dei bambini, prima ancora che sulla performance, accompagnandoli con un percorso graduale e personalizzato”.

A differenza dei modelli tradizionali, il programma si basa su un approccio flessibile: lezioni individuali online, insegnanti madrelingua e feedback continuo consentono agli studenti di prepararsi in un ambiente più accessibile, superando vincoli logistici e organizzativi spesso presenti nei percorsi offline. La preparazione include anche una simulazione completa dell’esame, utile per familiarizzare con struttura e modalità della prova.

L’accesso al corso avviene attraverso una lezione di prova gratuita, che permette di valutare il livello linguistico e la capacità dello studente di affrontare il percorso. In base ai risultati, il programma viene adattato: ingresso diretto alla preparazione oppure fase di consolidamento preliminare.

Verso un’offerta completa su tutti i livelli Cambridge

Il lancio del corso A1 rappresenta il primo passo di una strategia più ampia. Novakid prevede infatti l’introduzione progressiva di corsi per tutti i livelli Cambridge, con il programma A2 in arrivo entro l’estate 2026. Il modello evolverà integrando lezioni individuali, attività di gruppo e strumenti digitali basati su intelligenza artificiale.

L’obiettivo è costruire un ecosistema educativo più inclusivo, capace di adattarsi alle esigenze delle famiglie e di superare le barriere geografiche ed economiche che spesso limitano l’accesso a percorsi certificati.

In questo scenario, la preparazione agli esami Cambridge non rappresenta più solo un traguardo formale, ma si inserisce in un percorso più ampio di alfabetizzazione linguistica precoce. In un contesto europeo in cui le certificazioni sono ormai una “valuta comune” delle competenze linguistiche, l’Italia si muove verso una crescente standardizzazione, con un’attenzione sempre maggiore all’accesso anticipato e inclusivo. Un investimento sempre più centrale per le famiglie italiane, che guardano all’inglese come competenza chiave già nei primi anni di scuola.

L’esame ufficiale è suddiviso in tre parti, ciascuna focalizzata su competenze specifiche:

Listening (fino a 25 minuti): comprensione di nomi, numeri, spelling e informazioni specifiche (attività di abbinamento, scelta multipla, colorazione);

Reading & Writing (30 minuti): brevi testi informativi, completamento di frasi, risposte brevi (5–6 parole) basate su immagini;

Speaking (5–7 minuti): descrizione delle differenze tra immagini, narrazione a partire da sequenze visive, risposte a domande personali.

I corsi Novakid: un percorso efficace con simulazione d’esame

Al termine del percorso, gli studenti accedono a una simulazione d’esame (Mock Exam) che replica struttura, istruzioni e livello di difficoltà della prova reale.

Il programma è rivolto a studenti con livello A1 già acquisito e prevede:

preparazione Cambridge Young Learners (7–12 anni);

20 lezioni individuali da 25 minuti ciascuna;

sessioni con insegnanti madrelingua specializzati (Regno Unito, Stati Uniti, Canada o altri Paesi anglofoni);

simulazioni dell’esame ufficiale.

Modalità di accesso al corso

La piattaforma offre ai genitori una lezione di prova gratuita per valutare:

il livello linguistico del bambino;

la capacità di svolgere attività simili a quelle d’esame in autonomia;

la preparazione a sostenere un carico cognitivo maggiore.

Al termine della lezione, il percorso viene personalizzato:

se il bambino supera la valutazione, può accedere direttamente al corso di preparazione;

in caso contrario, viene consigliato un percorso di consolidamento con lezioni standard prima di ripetere il test.

Un’esperienza di apprendimento personalizzata

Novakid prevede di introdurre progressivamente corsi di preparazione agli esami per ogni livello, con aggiornamenti trimestrali basati su test e miglioramenti continui del prodotto.

In prospettiva, questi corsi saranno integrati in un nuovo sistema di abbonamento che combina:

lezioni individuali;

gruppi internazionali;

pratica individuale con tutor basati su intelligenza artificiale.

Il modello mira a offrire un ecosistema educativo completo e flessibile, con diverse opzioni di abbonamento. I genitori possono scegliere tra:

orario fisso, con possibilità di riprogrammazione fino a 24 ore prima;

lezioni on demand, per maggiore flessibilità.

Tutte le modalità di apprendimento sono integrate in un’unica sottoscrizione, con l’obiettivo di garantire continuità e progressione.

Risultati e benefici

L’efficacia del metodo Novakid è riconosciuta dagli utenti:

il 96% degli studenti migliora le competenze linguistiche entro 6 mesi;

il 75% dei genitori rileva progressi già dal primo mese;

migliorano progressivamente anche pronuncia e risultati scolastici.

Le famiglie interessate possono iscrivere i propri figli a una lezione di prova gratuita per conoscere il corso, le tipologie di esercizi e il metodo didattico.

La lezione di prova rappresenta un momento introduttivo utile per valutare la preparazione del bambino e la sua idoneità ad affrontare il percorso e, successivamente, l’esame.

I numeri di Novakid: