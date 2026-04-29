Il thriller “Body Cam” stasera su Rai 4: la trama

Su Rai 4 “Body Cam”, un thriller sovrannaturale che mescola la tensione del poliziesco urbano con le atmosfere cupe e inquietanti dell’horror

Il film “Body Cam”, diretto da Malik Vitthal, in onda mercoledì 29 aprile 2026 alle 21.20 su Rai 4. L’agente di pattuglia Renee Lomito-Smith, dopo un periodo di sospensione dovuto a un eccesso di forza, torna in servizio solo per scoprire che un collega è stato brutalmente ucciso durante un normale controllo. Quando viene alla luce un video registrato dalla body cam che mostra una presenza impossibile e minacciosa, Renee comincia a indagare per scoprire la verità, convinta che qualcosa di oscuro stia prendendo di mira i membri della sua unità. Man mano che la tensione cresce, il film intreccia denuncia sociale e horror psicologico, mostrando una città segnata da discriminazioni, abusi e cicatrici collettive.