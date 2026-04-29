Il corpo di Elisa Giugno trovato in una scarpata: interrogato un amico

Della ragazza non si avevano notizie da una settimana, i genitori avevano fatto denuncia giovedì 23 aprile

Il corpo di Elisa Giugno si troverebbe nel campo in cui è stato ritrovato da almeno tre giorni, forse cinque: era in mezzo nell’erba alta di una scarpata lungo la strada che collega Cecima alla frazione Serra del Monte, sulle colline nell’Oltrepò pavese, in provincia di Pavia. I genitori la cercavano da una settimana, il cadavere è stato trovato ieri mattina, 28 aprile. Sul corpo della ragazza, che aveva 22 anni, non ci sarebbero evidenti segni di violenza, ma emergerebbero però alcuni piccoli segni sospetti, scrive il Corriere, che potrebbero far pensare a un’aggressione. Solo l’autopsia chiarirà le cause della morte che per il momento rimane avvolta nel mistero: le piste sono tutte aperte, dall’omicidio al malore accidentale alla caduta.

CONTROLLI A CASA DELL’AMICO DI 23 ANNI: SI VEDEVANO SPESSO

Ieri, intanto, è stata controllata a lungo, in cerca di indizi, la casa di un ragazzo di 23 anni amico della vittima che abita proprio nella frazione Serra del Monte. Sembra che il giovane ospitasse Elisa a casa sua. Sicuro erano molto amici, si vedevano spesso, la ragazza veniva spesso a Serra del Monte proprio per vedersi con lui. Il ragazzo, che vive da solo dopo la morte del padre avvenuta alcuni mesi fa. I genitori di Elisa, dopo la scomparsa, lo avevano contattato sperando avesse notizie della figlia, senza avere indicazioni utili. Al momento, non sembrano essere emerse circostanze precise che facciano ritenere il 23enne responsabile della morte della ragazza.

LA TESTIMONE: “HO VISTO UN UOMO NELL’ERBA”

Una testimonianza fondamentale è ritenuta quella di una donna del paesino che ieri, lunedì, è andata dai Carabinieri per raccontare di aver visto, sabato mattina alle 6.30, un uomo che si nascondeva nell’erba proprio dove il corpo della 22enne è stato trovato. Lei era in auto e stava passando lungo la strada dove si trova la scarpata in cui c’era il cadavere. Ha detto di aver visto la sagoma di un uomo accovacciato nell’erba. Che fosse il 23enne l’uomo visto dalla signora sabato? Al momento, se anche la signora lo avesse riconosciuto, non è stato rivelato. Sta di fatto che ieri mattina la donna ha detto ai Carabinieri questa importante informazione, che è probabilmente anche quella che ha portato alla scoperta del cadavere. Il Corriere scrive che ci sono due versione sul ritrovamento del corpo: in un caso sarebbe stato scoperto per caso, da un passante, in un altro invece a trovare il corpo di Elisa sarebbe stata una pattuglia dei carabinieri, probabilmente andata a controllare il punto indicato dalla testimone. Dopo il ritrovamento, nella scarpata sono arrivati rinforzi: altri Carabinieri, la Scientifica e anche il magistrato di turno.

QUANDO ELISA È STATA VISTA L’ULTIMA VOLTA

La 22enne era stata vista l’ultima volta lì in quel paesino, mercoledì scorso. Poi di lei si erano perse le tracce. Giovedì 23 aprile i parenti di Elisa avevano sporto denuncia di scomparsa ed erano iniziate le ricerche anche con l’aiuto di droni. La ragazza abitava a Voghera e ora i Carabinieri sono al lavoro per ricostruire la sua cerchia di amicizie e cercare di capire cosa possa essere successo.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)