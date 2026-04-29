CRAVE-N, drammaturgia e regia di Nicholas Gallo, al Cometa Off

Sarà in scena il 2 e 3 Maggio al Teatro Cometa Off CRAVE-N, uno spettacolo liberamente ispirato a Febbre di Sarah Kane, scritto e diretto da Nicholas Gallo

Sarà in scena il 2 e 3 Maggio al Teatro Cometa Off CRAVE-N, uno spettacolo liberamente ispirato a Febbre di Sarah Kane, scritto e diretto da Nicholas Gallo, con Massimiliano Vado, Jaele Fo, Chiara Lentini, Giulia Runa Ramaccini aiuto regia Alessia Setzu, direttore di scena Ettore Bianco.

L’incomunicabilità e la frammentazione del desiderio della voglia e di rapportarsi con gli altri, esplose allo stesso tempo, inesplose dal punto di vista emotivo, raggiungono dei nuovi modi di comunicare. Il raggiungimento di un input emotivo molto violento non è altro che il massimo distacco da quello che era il genere attribuito alla nascita, senza evoluzione.

Attraverso un involucro sonoro potente, tre individui, senza uno scopo ben preciso, rincorrono il massimo contatto emotivo senza rendersene conto, perché saldamente orientati all’istinto.

NOTE DI REGIA

Bruna, Angelo, Molly e Clara sono alle prese con rapporti avuti in passato e relazioni sentimentali del presente. In un determinato contesto circoscritto nella scena, si scoprono tutti gli intrecci che conducono ai vari rapporti tra di loro nel recente passato.

Lo stile registico segue un ritmo da elettrocardiogramma volubile, tocca picchi emotivi molto alti e a volte rallenta. Sembra volgere verso una soluzione l’intrinsecarsi e parallelamente, attraverso i dubbi, districarsi in quello che è un po’ l’enigma del genere sessuale, che a volte ci viene attribuito alla nascita, ma che spesso non coincide con ciò che seguiamo e sentiamo e ci pervade durante la vita.

Una lotta con se stessi e con l’altro con l’obiettivo di ritrovarsi tra contrasti e parole dolci e accomodanti.