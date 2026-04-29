Coppa Volpi 2023 a Cailee Spaeny, “Priscilla” in prima Tv su Rai Movie: la trama

Dal memoriale “Elvis And Me” di Priscilla Beaulieu Presley. Coppa Volpi 2023 a Cailee Spaeny, il film “Priscilla” su Rai Movie: la trama

Mercoledì 29 aprile 2026 alle 21:20 Rai Movie propone in prima Tv “Priscilla” di Sofia Coppola.

Due mesi prima che il famoso cantante ventiquattrenne Elvis Presley lasciasse la Germania Ovest nel marzo del 1960, la quattordicenne Priscilla Beaulieu risiede con la sua famiglia a Bad Nauheim, dove suo padre è di stanza nell’esercito statunitense. A una festa alla base, incontra Elvis, che era stato arruolato nel 1958, all’apice della sua fama. Elvis mostra rapidamente interesse per Priscilla e iniziano a frequentarsi casualmente, nonostante le preoccupazioni dei genitori di lei sulla loro differenza di età e sul suo status di celebrità. Alla fine Elvis torna negli Stati Uniti dopo il servizio, perdendo i contatti con Priscilla e lasciandola delusa.

Nel giugno del 1962, Elvis si riallaccia con Priscilla e la invita a fargli visita a Memphis (Tennessee), per una vacanza. Prima di portarla a Las Vegas, lascia delle cartoline pre-scritte ai suoi genitori, che saranno spedite dal suo assistente. Si divertono a Las Vegas e lei torna in Germania Ovest. Nel 1963, professando il suo amore, Elvis chiede ai suoi genitori se Priscilla può vivere con suo padre, Vernon, e la matrigna, Dee, a Memphis e frequentare una scuola privata cattolica femminile. I suoi genitori sono d’accordo e Priscilla si trasferisce per finire il suo ultimo anno di liceo.

Mentre il tempo trascorso con Elvis a Graceland è piacevole, Priscilla si sente sola mentre Elvis è via per le riprese a Los Angeles, ma è amichevole con la nonna paterna, Dodger, e con il personale di casa. Dopo la laurea, fa visita a Elvis e lo affronta sulle voci molto pubblicizzate delle sue presunte infedeltà con la co-protagonista Ann-Margret, che lui dice servono solo come pubblicità per il film Viva Las Vegas. Continua a vivere a Graceland fino a quando lui non le fa la proposta nel 1966. Priscilla assiste a crisi di irascibilità di Elvis, seguite da rimorsi e scuse. Nel corso degli anni, Priscilla cerca di convincerlo a fare sesso, ma lui afferma che è troppo giovane, alla fine ammettendo di “fare altre cose” sessualmente.

Nel maggio del 1967, i due si sposano a Las Vegas e Priscilla rimane subito incinta, deliziando Elvis, anche se è preoccupata di quanto presto diventeranno genitori e chiede a Elvis dei loro piani per un viaggio solo in due, cosa che lui dice che possono fare più tardi. L’abuso continuo di farmaci da prescrizione di Elvis, l’assenza fisica e le frequenti relazioni extraconiugali causano ulteriore tensione nel loro matrimonio. Elvis inaspettatamente suggerisce di separarsi momentaneamente e Priscilla risponde indifferentemente con sua sorpresa. Nel febbraio del 1968, Priscilla dà alla luce la loro figlia, Lisa Marie, mentre Elvis si sta preparando per lo speciale televisivo dedicato dalla NBC per il suo ritorno. Lui diventa sempre più distante e i due alla fine iniziano a condurre vite separate.

Mentre fa visita a Elvis nella sua stanza d’albergo dopo un’esibizione nel 1973, Priscilla lo vede in una leggera foschia dovuta all’abuso di droga. Lui tenta di sedurla, ma lo fa in un modo che lei trova indesiderabile e insolito per lui. Sentendo i suoi piani di divorzio, Elvis le chiede se lo sta lasciando per un altro uomo, ma lei dice che cerca una vita indipendente. Dopo una visita a Graceland per dire addio alle governanti e alla nonna di Elvis, Priscilla se ne va, mentre un certo numero di fan di Elvis bighellona fuori dai cancelli della proprietà.