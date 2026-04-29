Adenes Italia acquisisce Sogesa

Gruppo Adenes Italia ha acquisito la quota di maggioranza di Sogesa – Società Generale di Servizi Assicurativi S.r.l., società italiana attiva da oltre trent’anni nella gestione di reti peritali motor

Il Gruppo Adenes Italia ha acquisito la quota di maggioranza di Sogesa – Società Generale di Servizi Assicurativi S.r.l., società italiana attiva da oltre trent’anni nella gestione di reti peritali motor, outsourcing di processo e liquidazione sinistri per conto delle compagnie assicurative e degli intermediari.

L’operazione si inserisce in una fase di accelerazione del consolidamento nel mercato italiano dei servizi assicurativi, dove la pressione sui costi di gestione dei sinistri e la crescente domanda di digitalizzazione spingono gli operatori a cercare massa critica e integrazione tecnologica.

Per Adenes Italia, l’ingresso di Sogesa nel perimetro del Gruppo completa l’intera catena del valore del sinistro — dalla perizia alla liquidazione, dal call center al BPO — creando un operatore in grado di offrire alle compagnie un unico interlocutore, lungo tutto il ciclo di vita della pratica. Le sinergie attese sono sia operative, attraverso l’integrazione delle piattaforme tecnologiche, sia commerciali, con un’offerta multiramo più ampia rivolta a un portafoglio clienti combinato.

L’attuale management di Sogesa, guidato dall’Amministratore Delegato Francesco Privitera, manterrà la guida operativa della società, in coerenza con un piano industriale condiviso, orientato alla crescita organica e all’innovazione di processo.

«Con Sogesa completiamo un tassello decisivo. Fino a ieri potevamo offrire alle compagnie servizi eccellenti su singoli segmenti; da oggi siamo l’unico operatore in Italia in grado di gestire il sinistro dall’apertura alla chiusura, con competenze interne su ogni fase. È un cambio di posizionamento, non solo un’acquisizione!», dichiara Elisabetta Pinciroli, Presidente di Adenes Italia.

«Abbiamo scelto Adenes Italia perché condividiamo la stessa ossessione per la qualità del servizio, ma con loro possiamo finalmente giocare su un campo più ampio. La solidità internazionale del Gruppo Adenes e l’accesso a tecnologie e best practice europee ci permetteranno di dare un impulso notevole ai processi di sviluppo rispetto a quanto da soli saremmo stati in grado di fare», commenta Francesco Privitera, Amministratore Delegato di Sogesa.