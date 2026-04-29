A Meno siamo meglio stiamo – Revisited su Rai 5 Lino Banfi e Andrea Bocelli

In “Meno siamo meglio stiamo – Revisited” Renzo Arbore si affianca al suo programma come se ritrovasse un vecchio taccuino di appunti

In “Meno siamo meglio stiamo – Revisited” Renzo Arbore si affianca al suo programma come se ritrovasse un vecchio taccuino di appunti: osserva, commenta, sorride. Lo commenta e ne svela i retroscena creativi, raccontando i talenti e le scelte artistiche, incontri inattesi, amicizie nate in studio e intuizioni musicali.

Nella puntata in onda mercoledì 29 aprile alle 21.20 su Rai 5, Renzo Arbore accoglie ai tavolini di “Speciale per me” il suo vecchio amico Lino Banfi, dedicandogli un “applauso pacato”. L’altro grande ospite della puntata è Andrea Bocelli, che insieme all’Orchestra Italiana esegue “Torna a Surriento”, “Il materasso” e “Tu ca nun chiagne”.