A “Geo” oggi su Rai 3 le foreste animali marine

È difficile da immaginare, però ci sono foreste che non sono formate da alberi, ma da animali: le racconta Geo oggi su Rai 3

È difficile da immaginare, però ci sono foreste che non sono formate da alberi, ma da animali. Si estendono dalla superficie dell’acqua fino alle profondità abissali, creando strutture che offrono rifugio e nutrimento a numerose altre specie. Nel nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda mercoledì 29 aprile alle 16.10 su Rai 3, Emilio Mancuso, biologo marino e Presidente della Onlus Verdeacqua, va alla scoperta di questi luoghi affascinanti.

“Geo” è anche online su RaiPlay.it