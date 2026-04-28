Stasera su Rai 1 in replica “Il commissario Montalbano” con “Par condicio”: la trama

L’episodio “Par condicio” de Il Commissario Montalbano, diretto da Alberto Sironi e con Luca Zingaretti in replica stasera su Rai 1: la trama

Torna “Il Commissario Montalbano” su Rai1 martedì 28 aprile 2026 alle 21.25 con un episodio dal titolo Par Condicio, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Isabeil Soliman, Roberto Nobile, Giovanni Guardiano, Carmela Gentile, Marcello Perracchio, Marco Cavallaro, Giacinto Ferro e Francesco Sineri. Una telefonata all’alba sveglia Montalbano: in una cava di pietra è stato ritrovato il cadavere di un mafioso. Tutto lascia pensare che sia ricominciata la guerra fra due clan, ma Montalbano non ne è convinto. Contemporaneamente, scompare nel nulla anche Eva, una ragazza ucraina che lavora come badante. I due casi, apparentemente non collegati, si rivelano invece intrecciati…