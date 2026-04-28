Stasera in replica su Rai Storia “La guerra del Vietnam. Il peso dei ricordi”


Con straordinarie immagini d’archivio e toccanti testimonianze ai sopravvissuti, lo speciale “La guerra del Vietnam. Il peso dei ricordi” in replica su Rai Storia

la guerra del vietnam

“La guerra del Vietnam. Il peso dei ricordi” – in onda martedì 28 aprile 2026 alle 21.10 su Rai Storia, introdotto dallo storico militare Gastone Breccia – racconta che cosa accadde quando l’esercito statunitense lasciò il Paese asiatico. Parigi, marzo 1973: Washington si accorda con Hanoi. Ritirerà le truppe, in cambio del rilascio dei propri prigionieri. Agosto 1974: Richard Nixon, travolto dallo scandalo Watergate, si dimette dalla Presidenza. Aprile 1975: privata anche degli aiuti finanziari,

Saigon è costretta alla resa di fronte all’offensiva militare di Hanoi. Inizia il processo di normalizzazione comunista che, anziché unificare, travolge gli sconfitti e annienta l’economia dell’intero Paese, provocando la fuga di un milione e mezzo di profughi. A 50 anni di distanza, i vietnamiti e gli americani coinvolti in questa guerra stanno ancora cercando di darle un senso.