Romina Power, Elena Santarelli, Sal Da Vinci a Belve stasera su Rai 2

“Belve”, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani, torna in onda con la quarta puntata martedì 28 aprile alle 21.20 su Rai 2

“Belve”, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani, torna in onda con la quarta puntata in onda martedì 28 aprile alle 21.20 su Rai 2 e on demand su RaiPlay e Disney+. Gli ospiti saranno: Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci.

Tornano, quindi, i faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta senza sconti con personaggi dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

Da quest’anno in onda anche i provini di “Belve”: persone comuni che siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani.

Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico.

“Belve” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Un programma di Francesca Fagnani. Scritto con Fabio Pastrello, Errico Buonanno, Francesca Filiasi, Valdo Gamberutti, Antonio Pascale, con la collaborazione di Chiara Capuani. Regia di Mauro Stancati.