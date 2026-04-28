Presentato a Decollatura “Sotto le Ali dell’Arcangelo”

“Sotto le Ali dell’Arcangelo” e i 15 anni di Cantiere Laboratorio, è stato presentato a “La Baracca” Ristorante – Bar a Decollatura (CZ)

“Sotto le Ali dell’Arcangelo” e i 15 anni di Cantiere Laboratorio, è stato presentato a “La Baracca” Ristorante – Bar a Decollatura (CZ) in un evento organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Pramantha e Cantiere Laboratorio.

Di fronte ad un pubblico interessato e qualificato, ha presentato l’incontro il presidente di Pramantha, Antonio Umberto Colosimo, che ha messo in luce il rapporto di collaborazione dei due sodalizi ed il comune impegno solidale e culturale che, in modo disinteressato, mettono al servizio del prossimo e delle varie comunità.

Sono poi seguiti gli interventi dei dirigenti di Cantiere Laboratorio.

Il coordinatore Bruno Spatara ha raccontato del suo percorso, umano e culturale, che lo ha portato, dalla passata militanza politica, all’impegno associativo, soffermandosi sul concetto di “diplomazia popolare”.

Il vicepresidente Dott. Marco Cristiano ha spiegato la necessità di battersi per una sovranità monetaria come fondamento di indipendenza di una Nazione.

Infine il presidente Vittorio Gigliotti ha fatto un excursus sulla nascita e storia del sodalizio, partendo dall’icona di San Michele Arcangelo, simbolo di Cantiere Laboratorio, affermando che la vera battaglia non è tra destra e sinistra, archetipi che rispondono agli stessi poteri mondialisti, ma spirituale, tra bene e male, tra ciò che sta in basso e ciò che sta in alto.

Durante l’incontro i tre dirigenti hanno dialogato con i presenti e risposto alle loro domande sui contenuti del libro/rassegna tra cui, solidarietà, libertà, comunità, politica estera e considerazioni sui vari scenari bellici, auspicando sempre l’autodeterminazione dei popoli ed una pace che sia realmente frutto della giustizia.

Infine Gigliotti, Spatara e Cristiano hanno annunciato come, dopo più di 15 anni di attività, Cantiere Laboratorio darà vita ad un proprio Movimento Politico che verrà prossimamente ufficializzato e presentato.