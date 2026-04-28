Pizza Village 2026: annunciate le date del tour

Pizza Village 2026, annunciate le date: da Napoli al mondo, il format consolida la crescita internazionale sbarcando a Berlino e Londra, conferma Milano, aggiunge Roma e cambia location a Napoli

Con l’arrivo dell’estate torna Pizza Village, il brand globale dedicato al prodotto italiano più famoso al mondo. Un tour di 5 date, con l’aggiunta di Roma a Napoli e Milano che ne potenzia la presenza sulla penisola, e Berlino e Londra, che ne rafforzano la crescita internazionale. Un marchio che negli anni ha travalicato i confini del bel paese alla conquista di nuovi territori, rappresentando ciò che di meglio il nostro paese può offrire al mondo.

Un format ampiamente strutturato che si evolve ed assume un nuovo ruolo, quello dell’Ambasciatore del Made in Italy e lo fa partendo dalla rappresentazione e dalla promozione e di ben due Patrimoni Unesco, l’Arte del Pizzaiolo Napoletano e la Cucina Italiana.

Portare in giro nel mondo non solo un prodotto simbolo, che solo in Italia genera un giro d’affari di circa 15 miliardi di euro, con oltre 120.000 pizzerie attive e un consumo che supera i 2,7 miliardi di pizze all’anno, numeri che raccontano la forza di un comparto centrale nell’economia e nella cultura del Paese, ma un sistema culturale fatto di saperi, territori, mani e identità.

In questa direzione la crescita e gli obiettivi si concentrano sullo sviluppo e sulla capacità di costruire continuità tra le diverse tappe in programma, rafforzando il proprio posizionamento in Italia e all’estero.

Una vera e propria piattaforma di comunicazione integrata multicanale in grado di amplificare il messaggio di tutto l’indotto che gravita attorno al prodotto pizza, ma anche un ecosistema di contenuti capace di vivere tutto l’anno ben oltre l’evento fisico.Evento territoriale che si conferma comunque anno dopo anno in continua crescita, come dimostra l’ultima edizione, con numeri netti: circa 800.000 presenze complessive tra Napoli e Milano e oltre 150 artisti coinvolti sui palchi delle due tappe. Numeri che collocano il Pizza Village tra gli appuntamenti più partecipati dell’estate italiana, confermandone la capacità di attrarre pubblico locale e internazionale e di generare un forte impatto in termini di partecipazione e visibilità. Un’offerta ampia che tiene insieme musica, con il grande palco dei concerti, momenti di formazione e confronto attraverso masterclass con i pizzaioli, spazi di intrattenimento pensati per bambini e famiglie, insieme a contenuti culturali e occasioni di incontro tra addetti ai lavori e istituzioni, con la pizza sempre al centro del racconto.

Quest’anno si parte da Berlino, dal 28 al 31 maggio, al Komplex Berlin (Modersohnstraße 35-45), prima tappa internazionale. Si arriva a Napoli, cuore identitario del progetto, con l’evento in programma dal 7 al 12 luglio sul Lungomare Pertini a Pozzuoli. Il percorso prosegue a Londra, dal 23 al 26 luglio, al Potters Fields Park, per poi arrivare a Roma dal 4 al 6 settembre, dove Pizza Village sarà ospitato dalla storica manifestazione Lungo il Tevere Roma, e chiudersi infine a Milano, dall’8 al 13 settembre, a CityLife.