Oroscopo di oggi, martedì 28 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 28 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Grazie alla Luna in Leone, rafforzata dall’amorosa confluenza di Nettuno, non potremmo ricevere un impulso migliore per viaggi, studi e amore. La serata si prospetta piacevole, arricchita da incontri stimolanti: le nostre aspirazioni non vengono deluse.
Toro
Approfittiamo di questa Luna severa per guardare alla nostra vita con altri occhi e per fare il punto su ciò che è veramente importante per noi. Non ci sono rose senza spine, occhio a non pungerci. Non ascoltiamo l’orgoglio e scendiamo a più miti consigli.
Gemelli
Con l’appoggio di Nettuno, la Luna in Leone ci serve su un piatto d’argento intuizioni preziose. L’empatia e la sensibilità non passano inosservate. Atmosfera ideale per organizzare feste, cene e gite con gli amici, nelle quali ci divertiremo un mondo.
Cancro
Nel cuore cresce il desiderio di stabilità e di affetti sicuri. Se l’altro non risponde prontamente al nostro richiamo, osiamo di più. Attendiamo ai nostri doveri con maggiore energia e tenacia, per portarli a termine molto prima e più facilmente.
Leone
Aspetti planetari elettrizzanti rendono dinamiche le ore che passano. Imprevisti risolutori, occasioni di successo da non lasciarci sfuggire. Combattività e tempismo sono le nostre armi per padroneggiare ogni situazione che possiamo incontrare.
Vergine
Un venerdì che rilancia la concentrazione e la voglia di applicarci a lungo per concretizzare un progetto. Nuove curiosità culturali da soddisfare. Piccoli inconvenienti che non abbiamo nessuna difficoltà a risolvere. Obiettività nel giudicare fatti e persone.
Bilancia
Si consigliano saggezza, concretezza e faccia tosta, se vogliamo proporci, con una prospettiva di successo in ambienti che potrebbero fare molto per noi. La nostra immagine pubblica brilla di luce propria, ci procura appoggi da parte di persone che contano.
Scorpione
La Luna nel Leone, in disarmonia con Plutone, stuzzica la naturale diffidenza, ma qualcosa o qualcuno superano con forza le barriere. Passione e forza non mancano nei nostri sentimenti: per quale motivo non manifestarli apertamente?
Sagittario
Resa ancora più vivace dal trigono di Nettuno, la Luna di Fuoco ci regala dei momenti entusiasmanti sotto tutti i punti di vista. Il diretto beneficiario della buona sorte è senza dubbio il fronte del cuore vivacizzato da belle sorprese.
Capricorno
Oggi lentamente ritroviamo la normalità, fatta di serenità ed equilibrio. Anche se ancora abbiamo a che fare con qualche ostacolo da superare. Energia e tenacia lavorano attivamente per trovare una soluzione. Gli imprevisti diventano vantaggi.
Acquario
Avremmo preferito non doverci occupare di questioni morte e sepolte, ma la Luna e Plutone dispettosi ci riportano indietro nel tempo. Qualche rimpianto. Teniamo duro. Per quanto ostica e dura sia la partita, lassù qualcuno ci ama e ci dà volentieri una mano.
Pesci
Nella vita di relazione non abbiamo grossi problemi, siamo stimati e riceviamo inviti. Nella coppia, a parte qualche discussione, tutto scorre sui soliti binari. Clima casalingo. Contro la noia abbiamo due vie d’evasione: la fantasia e la rivoluzione di abitudini.