Minetti querela il Fatto: “Su di me notizie infondate”. Atteso l’esito della verifica chiesta dal Colle


Potrebbe arrivare entro oggi l’esito della verifica chiesta ieri dal Quirinale al ministero della Giustizia

nicole minetti

Potrebbe arrivare entro oggi l’esito della verifica chiesta ieri dal Quirinale al ministero della Giustizia su possibili irregolarità o informazioni non corrette nell’istruttoria che le ha fatto guadagnare la grazia.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)