Minetti querela il Fatto: “Su di me notizie infondate”. Atteso l’esito della verifica chiesta dal Colle

Potrebbe arrivare entro oggi l’esito della verifica chiesta ieri dal Quirinale al ministero della Giustizia su possibili irregolarità o informazioni non corrette nell’istruttoria che le ha fatto guadagnare la grazia.

A lanciare quella che è una vera e proprio bomba politica e giuridica è stato Il Fatto Quotidiano, giornale contro cui ora punta il dito la protagonista della vicenda respingendo ogni accusa: “Le informazioni diffuse sono prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione personale e familiare”, ha affermato Minetti come riporta il Fatto Quotidiano. L’ex igienista avrebbe inoltre dato mandato ai propri legali affinché “procedano con formale diffida nei confronti dei giornalisti e della testata dalla diffusione di ulteriori notizie false, diffamatorie e lesive”. Inoltre, Minetti ha fatto appello alle autorità competenti affinché “vengano adottati i provvedimenti necessari a tutela dei dati sensibili e dei propri familiari”.