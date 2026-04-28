Minetti querela il Fatto: “Su di me notizie infondate”. Atteso l’esito della verifica chiesta dal Colle

Potrebbe arrivare entro oggi l’esito della verifica chiesta ieri dal Quirinale al ministero della Giustizia
Potrebbe arrivare entro oggi l’esito della verifica chiesta ieri dal Quirinale al ministero della Giustizia su possibili irregolarità o informazioni non corrette nell’istruttoria che le ha fatto guadagnare la grazia.
A lanciare quella che è una vera e proprio bomba politica e giuridica è stato Il Fatto Quotidiano, giornale contro cui ora punta il dito la protagonista della vicenda respingendo ogni accusa: “Le informazioni diffuse sono prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione personale e familiare”, ha affermato Minetti come riporta il Fatto Quotidiano. L’ex igienista avrebbe inoltre dato mandato ai propri legali affinché “procedano con formale diffida nei confronti dei giornalisti e della testata dalla diffusione di ulteriori notizie false, diffamatorie e lesive”. Inoltre, Minetti ha fatto appello alle autorità competenti affinché “vengano adottati i provvedimenti necessari a tutela dei dati sensibili e dei propri familiari”.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)