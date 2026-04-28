In libreria “Diario di un investitore. La Mossa del Turco” di Antonio Quintino Chieffo

Tra IA e servizi segreti: “Diario di un investitore. La Mossa del Turco” di Antonio Quintino Chieffo. Il lato oscuro e adrenalinico della finanza internazionale. (Armando). Dal 22 maggio

Diario di un investitore è un thriller finanziario narrato dall’in­terno del potere economico. Un grande investitore, tra Milano, Londra e Montecarlo, conduce partite miliardarie fatte di bluff, strategie spietate e colpi di scena, incrociando startup geniali, fondi internazionali e interessi geopolitici oscuri. Ogni decisione è una scommessa, ogni relazione un’arma. Un viaggio magnetico dove denaro, controllo e istinto decidono chi vince… e chi sparisce.

Diario di un investitore. “La Mossa del Turco” è un racconto che esplora i risvolti psicologici e strategici delle alte negoziazioni finanziarie. La trama segue Chieffo nell’acquisizione di una startup di cybersecurity e nella contestuale vendita della sua società, la T4A. L’affare assume contorni geopolitici quando entra in scena “il Turco”, un ex colonnello legato ai servizi segreti americani, interessato a una tecnologia capace di neutralizzare la contraerea russa. Il culmine della vicenda è un tesissimo incontro a Londra, dove l’autore, attraverso un audace bluff finanziario (un “all-in” psicologico), riesce a spuntare un’offerta di 300 milioni di euro. L’opera dimostra come negli affari l’intuito e la gestione dell’incertezza contino più della teoria. Paragonando l’investitore a un pilota di Formula Uno, il libro sostiene che il vero successo non è solo economico, ma risiede nella capacità di mantenere lucidità e raggiungere obiettivi condivisi in contesti ad alto rischio.

ANTONIO QUINTINO CHIEFFO è imprenditore e investitore nel corporate fi­nance, attivo da oltre vent’anni in operazioni di acquisizione, ristrutturazione e cre­scita aziendale. Fondatore di AC Finance, ha lavorato con startup, fondi e gruppi industriali in Italia e all’estero. Il suo approccio unisce strategia finanziaria, psico­logia della negoziazione e visione geopolitica. Diario di un investitore è il suo esor­dio narrativo, ispirato a esperienze reali vissute sul campo.