Il nuovo living Capri di Ludovica Mascheroni

Ludovica Mascheroni festeggia, alla Milano Design Week 2026, 20 anni di artigianalità ed eccellenza con il nuovo living “Capri”

Ludovica Mascheroni, azienda italiana specializzata in arredamento e abbigliamento di alta gamma, celebra il suo ventesimo anniversario, presentando il nuovo spazio living “Capri”.

Nato dalla rilettura in chiave contemporanea dei disegni d’archivio del brand, il nuovo living si ispira all’eleganza iconica e senza tempo della perla del Mediterraneo. «Capri è stato uno dei primi progetti arredo che abbiamo realizzato con il nostro marchio Ludovica Mascheroni. Per celebrare i nostri primi vent’anni, volevamo rieditare un concept di successo del nostro archivio e riportarlo a nuova vita con un twist attuale, pur rimanendo fedeli alla nostra identità e alla nostra idea di eleganza», dichiarano Fabio Mascheroni e Roberta Caglio, proprietari e fondatori di Ludovica Mascheroni.

Nasce così il nuovo living di Ludovica Mascheroni, presentato alla Milano Design Week 2026 negli spazi del suo flagship store al civico 13 di Via Gesù, nel cuore del Quadrilatero.

Un concentrato di alta manifattura, materiali pregiati e autentica artigianalità, Capri è composto da:

una scenografica boiserie artistica, con sfondo in legno noce Canaletto intarsiato, impreziosita da una parete composta da 120 grandi bottoni, rivestiti singolarmente a mano in pelle e suede alternati, e da un sistema di retroilluminazione LED che conferisce all’ambiente un’atmosfera calda e accogliente; un sofà dalle linee morbide e dal design sofisticato, rivestito in tessuto lino misto cotone, con dettagli e rifiniture in pelle e suede, in dialogo con le due poltroncine girevoli “Lady Capri”.

Completano l’ambiente due side table in suede e dettagli in ottone bronzato e il coffee table in suede con vassoi in noce Canaletto intarsiato che richiama lo sfondo della boiserie artistica.

La palette colori è quella naturale delle essenze lignee, dei beige e dei crema. Atmosfere avvolgenti, lavorazioni curate nei minimi dettagli e un design sofisticato che parla un linguaggio non ostentato ma che fa del lusso sussurrato il proprio segno distintivo, divenendo sigillo di uno stile e di un’eleganza senza tempo. Al centro della visione, un metodo artigianale rigoroso, capace di elevare il saper fare ad autentica forma d’arte.

Oltre al nuovo living celebrativo, nel flagship store di Via Gesù 13 è possibile visitare un percorso espositivo e immersivo che ripercorre le tappe fondamentali del brand e i materiali iconici impiegati nei suoi progetti arredo. Un racconto dei momenti cardine dell’azienda e una celebrazione del lavoro artigianale che, sin dalla sua fondazione, contraddistingue l’essenza di Ludovica Mascheroni.

LUDOVICA MASCHERONI

FLAGSHIPSTORE: Via Gesù 13, Milano

HEADQUARTER: Via Don Luigi Fumagalli 97/99, Mariano Comense (Como)

SHOWROOM MEDA: Via Cadorna 21, Meda (Monza Brianza)

ludovicamascheroni.it