Il film “L’erede” stasera su Rai 4: ecco la trama

Opera seconda di Legrand, rivelatosi al Festival di Venezia del 2017 dove con “L’affido” si era aggiudicato il Leone d’argento per la regia, “L’erede” stasera su Rai 4: la trama

Martedì 28 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 4 “L’erede” di Xavier Legrand. Ellias Barnès è un giovane stilista, considerato il migliore della sua generazione, ma il giovane è tormentato, soffre di asma e attacchi di panico. Proprio nel giorno della sfilata destinata a lanciarlo nell’alta moda, riceve la notizia che il padre è morto. Dovrà tornare in Canada, la sua terra d’origine, a occuparsi di ciò che il genitore aveva lasciato. Una volta lì scoprirà delle verità più che scabrose sulla propria famiglia. Opera seconda di Legrand, rivelatosi al Festival di Venezia del 2017 dove con “L’affido” si era aggiudicato il Leone d’argento per la regia.