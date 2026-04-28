Il film da 2 Oscar “Dirty Dancing – Balli proibiti” su Rai Movie: la trama

Cult generazionale premiato con due Oscar e tre Golden Globes, il film “Dirty Dancing – Balli proibiti” su Rai Movie: la trama

Martedì 28 aprile 2026 alle 21.20, Rai Movie trasmette “Dirty Dancing (Balli proibiti)”, diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey. Nell’estate del 1963 la giovane Frances, detta Baby, va in vacanza con i genitori in un resort per famiglie, tra giochi e attività di animazione. Qui sceglie un corso di ballo e incontra Johnny Castle, istruttore di umili origini, ma dal fascino irresistibile. Tra i due nasce un sentimento che il padre di Baby non vede di buon occhio. Storia semplice, personaggi immediati, musiche e scene indimenticabili: “Dirty Dancing (Balli proibiti)” è diventato un successo planetario e, a oltre 35 anni dall’uscita, continua a conquistare nuove generazioni.