Gruppo Teddy sceglie Shopify per accelerare la crescita globale dell’e-commerce

Gruppo Teddy, uno dei leader internazionali con i brand Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, affida a Shopify, piattaforma per il commercio leader a livello globale, il replatforming della propria infrastruttura e-commerce

Il Gruppo Teddy (www.teddy.it), uno dei leader internazionali nel settore dell’abbigliamento con i marchi Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, annuncia la partnership strategica con Shopify (https://www.shopify.com/it), piattaforma per il commercio leader a livello globale, per il replatforming della propria infrastruttura e-commerce.

L’operazione ha l’obiettivo di concludere la modernizzazione dell’infrastruttura tecnologica digitale del Gruppo, cominciata a maggio 2025 con il completo replatforming del back-end, progettato per garantire scalabilità cloud-native e integrare componenti di intelligenza artificiale nei processi di vendita e customer experience. “L’obiettivo per il business è quello di accelerare la crescita internazionale – spiega Andrea Arcangeli, Digital Director Teddy – mentre per chi cura le operations l’obiettivo è automatizzare processi e attività, grazie all’AI: velocità e scalabilità rendono le vendite online sostenibili e questo è l’obiettivo di tutti.”

La piattaforma diventa così più personalizzabile e flessibile, oltre a raggiungere nuovi livelli di velocità ed efficienza. La struttura tecnologica messa in atto grazie a Shopify migliora infatti l’esperienza utente sul front-end, garantendo al contempo una gestione del back-end più rapida, disaccoppiata dalla rigidità delle piattaforme precedenti, mantenendo l’integrazione nativa con i sistemi gestionali del Gruppo.

“Siamo orgogliosi che un gruppo italiano con la storia e l’ambizione di Teddy Group abbia scelto Shopify per accelerare la propria crescita globale. Oggi il commercio richiede piattaforme unificate, scalabili e progettate nativamente per l’era dell’AI. Con Shopify, Teddy Group può contare su un’infrastruttura moderna, veloce e flessibile che integra dati, front‑end e back‑end in un unico sistema, riducendo la complessità e amplificando la capacità di innovare. Siamo entusiasti di supportare Teddy Group in questa fase di crescita internazionale, offrendo la tecnologia necessaria per esperienze più veloci, personalizzate e realmente omnicanali” dichiara Paolo Picazio, Country Manager Italia di Shopify.

La scalabilità della piattaforma permette di avvicinarsi molto più velocemente e, con investimenti più puntuali, a nuovi mercati, creando quindi ulteriori opportunità di espansione per il Gruppo, presente oggi con i suoi prodotti in oltre 80 paesi, con monomarca diretti, franchising e canali wholesale.

Questo progetto si inserisce in un percorso di trasformazione digitale che rappresenta per il Gruppo un asset strategico fondamentale nel 2026, con l’obiettivo di consolidare la presenza globale e un approccio omnicanale evoluto.