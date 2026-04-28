Giallo a Pavia: una 22enne trovata morta in una scarpata

Un primo esame del medico legale non esclude l’ipotesi dell’omicidio

I genitori avevano denunciato la sua scomparsa da Voghera, in provincia di Pavia, giovedì scorso. Questa mattina il suo corpo senza vita è stato trovato in un campo, in fondo a una scarpata, a una ventina di chilometri da casa. Per risalire a cosa sia successo a una ragazza di 22 anni, sono al lavoro Carabinieri, anche del reparto scientifico, e il medico legale.

LE IPOTESI SULLA CAUSA DELLA MORTE

In particolare, il corpo è stato rinvenuto intorno alle 10 della mattina in un campo nel territorio comunale di Cecima, lungo una strada sterrata che porta verso la frazione Serra Del Monte, in fondo a una scarpata di 80 metri. Le prime rilevazioni del medico legale non escludono né l’ipotesi di una caduta accidentale, né quella di un omicidio a seguito di un’aggressione. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito abbaiare i cani intorno alle 5 del mattino.

LE INDAGINI SI CONCENTRANO NELLA ZONA: SI CERCA UN 23ENNE

Dalla mattinata i carabinieri hanno isolato la zona e sul posto ci sono gli uomini del reparto operativo di Pavia, i colleghi del reparto scientifico, il magistrato di turno della Procura di Pavia e il medico legale che ha esaminato i resti della donna sul posto. Secondo quanto riporta il quotidiano locale “la Provincia pavese”, sarebbero in corso perquisizioni in un’abitazione nella località di Serra del Monte e si sta cercando un altro ragazzo di 23 anni che, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato visto in compagnia della vittima prima che il corpo fosse ritrovato.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)