Famiglia nel bosco, per la psichiatra i genitori sono “incapaci”e i bimbi pensano che hanno 10 anni

Il ricongiungimento familiare si fa più lontano, dopo le osservazioni della psichiatra Simona Ceccoli che ha analizzato i tre bambini

“Incapacità genitoriale”: pesa come un macigno l’espressione usata dalla psichiatra Simona Ceccoli, la perita nominata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila per valutare la situazione educativa dei tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i bambini che a novembre sono stati allontanati per decisione dei giudici dal casolare rustico (senza bagno in casa e senza riscaldamento) in cui vivevano con i genitori nei boschi di Palmoli. La relazione preliminare della psichiatra, depositata ieri, mette in risalto “una rappresentazione instabile, incoerente, con età non congrue” della famiglia e si intravvedono figure genitoriali “immature e poco strutturate“. Ai bambini è stata chiesta l’età dei genitori e hanno risposto che “hanno dieci anni, non sono percepite come figure stabili“, ha scritto la consulente. E poi, in un ipotetico disegno di una “famiglia immaginaria“, i bambini (9 anni la più grande e 7 i due gemelli) hanno disegnato solo animali, che per la psichiatra Ceccoli è un “segno di una sofferenza”. La relazione è frutto dell’esame dei bambini e dei test che i piccoli hanno svolto.

SI ALLONTANA IL RICONGIUNGIMENTO

Alla luce di questa perizia, i consulenti nominati dalla famiglia hanno trenta giorni di tempo per presentare osservazioni. Dopo Ceccoli potrà rimettersi al lavoro e avrà un altro mese per la relazione definitiva. Difficile che un testo del genere porti un veloce ricongiungimento, chiesto invece dalla coppia nella scorsa udienza del 21 aprile alla Corte d’appello civile dell’Aquila, la cui decisione è attesa entro il 15 maggio. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha espresso parere negativo. La patria potestà dei genitori è tuttora sospesa, per decisione presa dal Tribunale dei minori dell’Aquila a novembre.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)